　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

▲▼ 校園講座變業配？嘉義高中生發聲監督　校方承諾精進審核機制 。（圖／嘉義高中提供）

▲▼ 校園講座變業配？嘉義高中生發聲監督　校方承諾精進審核機制 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中近日舉辦「BenQ 夢想行動校園講座」，原意為引導學子探索自我，卻因簡報內容充斥大量特定顯示器規格與行銷標語，引發學生強烈質疑校方放任「商業業配」進入校園。針對爭議，嘉中學務處於今（5）日發布正式說明，肯定學生的思辨意識，並承諾未來將建立更嚴謹的講座審查機制，守護校園教育中立。

根據該講座 2026 年官方招募資訊，活動標榜「陪伴學子探索自我、解鎖職涯」。然而，嘉中學生在社群平台爆料，講座現場投影幕竟出現「就像 Mac，綻放原色」等高度商業化的文案，並詳細列出特定產品規格。學生憤怒表示，原本期待的是生命故事分享，結果卻像被迫參加產品發表會，質疑企業以公益之名行行銷之實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此爭議，嘉義高中學務處發布公開說明函表示，該講座係由明基基金會協助安排，旨在透過行銷工作者的實務經驗，讓同學了解產業運作。校方強調，相關產品簡報屬於「說明性質材料」，並非以商品銷售為目的。

然而，學務主任張威傑坦言，學校在事前把關方面確實未對簡報進行細節審查。校方於說明函中承認，部分同學對講座呈現方式有不同感受，將以此為契機，未來在活動前加強講題與內容確認，避免引起誤解，並將學生建議回饋給主辦單位。

儘管內容引發摩擦，校方對學生展現的公共參與能力給予高度肯定，認為這是成長歷程中珍貴的一部分。校方呼籲學生持續透過班聯會或班代表等正式管道反映意見，共同營造更優質的學習環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

【組自救會逃命】台人困卡達求助只被回「等」　自費包車衝沙國搭機

生活熱門新聞

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

中華隊11點開打！老闆宣布「工作放下」看轉播

馬路4S方格有啥用　內行人解答

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

中華首戰澳洲賠率1.4　投注金額估破1.2億

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

更多熱門

相關新聞

115學測揭曉　嘉中百人破50級分

115學測揭曉　嘉中百人破50級分

115學年度大學入學考試學科能力測驗成績於今日公布，嘉義高中（下稱嘉中）再度交出傲人成績單。全校不僅誕生一位「國英數A自」60滿級分狀元，四科達50級分以上的人數更突破百人大關，平均每5位考生就有1人具備申請台清陽交成等頂尖大學的實力，展現雲嘉地區首屈一指的學術實力。

蔡銘祐15K完封助嘉中晉級續命

蔡銘祐15K完封助嘉中晉級續命

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻

南英商工晉級黑豹旗16強

南英商工晉級黑豹旗16強

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

關鍵字：

嘉義高中校園講座業配爭議學生監督教育審核

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面