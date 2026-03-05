「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

▲▼ 校園講座變業配？嘉義高中生發聲監督 校方承諾精進審核機制 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中近日舉辦「BenQ 夢想行動校園講座」，原意為引導學子探索自我，卻因簡報內容充斥大量特定顯示器規格與行銷標語，引發學生強烈質疑校方放任「商業業配」進入校園。針對爭議，嘉中學務處於今（5）日發布正式說明，肯定學生的思辨意識，並承諾未來將建立更嚴謹的講座審查機制，守護校園教育中立。

根據該講座 2026 年官方招募資訊，活動標榜「陪伴學子探索自我、解鎖職涯」。然而，嘉中學生在社群平台爆料，講座現場投影幕竟出現「就像 Mac，綻放原色」等高度商業化的文案，並詳細列出特定產品規格。學生憤怒表示，原本期待的是生命故事分享，結果卻像被迫參加產品發表會，質疑企業以公益之名行行銷之實。

對此爭議，嘉義高中學務處發布公開說明函表示，該講座係由明基基金會協助安排，旨在透過行銷工作者的實務經驗，讓同學了解產業運作。校方強調，相關產品簡報屬於「說明性質材料」，並非以商品銷售為目的。

然而，學務主任張威傑坦言，學校在事前把關方面確實未對簡報進行細節審查。校方於說明函中承認，部分同學對講座呈現方式有不同感受，將以此為契機，未來在活動前加強講題與內容確認，避免引起誤解，並將學生建議回饋給主辦單位。

儘管內容引發摩擦，校方對學生展現的公共參與能力給予高度肯定，認為這是成長歷程中珍貴的一部分。校方呼籲學生持續透過班聯會或班代表等正式管道反映意見，共同營造更優質的學習環境。