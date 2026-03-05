　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

文／命理老師 邱彥龍

今周四（3／5）驚蟄，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，大環境如在濃霧中前行，心持光明，則可逢凶化吉，其中5生肖春雷一響，桃花與偏財運同時炸開。屬虎者桃花朵朵開；屬羊者走貴人運、人緣爆棚；屬狗者家運旺，貴人來自熟人；屬馬者直覺超準，適合做決策跟判斷；屬鼠者在群體中易成為領頭羊，事業運旺。

▲飄蟲 。（圖／免費圖庫）

▲驚蟄節氣。（示意圖／unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（3／5～3／20）12生肖運勢：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top 1：虎

屬虎的朋友這段期間眾所矚目，最佳主角就是你了。名氣人氣超旺，前世的天賦與技能會回歸此世運用，學習力強、靈感、感受力也超強，桃花朵朵開，事業財、偏財都旺，好運連連，請把握你的好時機。

財運：事業財、偏財運旺，適合靈感型收入，憑口碑介紹、合作分潤容易來；切記不要亂簽字，也別亂匯款、別借錢。
事業：適合創作、設計、美業、療癒、顧問、教學及內容產業；把靈感具體化，就會成為爆款。
感情：桃花強，容易遇到靈魂伴侶；但也容易暈船，先看對方是否「願意負責、言行一致」再說。
健康：失眠、多夢、過敏、免疫系統問題、水腫要注意。
建議：把直覺寫成規則，先小試牛刀再加碼，你會贏很大。

Top 2：羊

屬羊的朋友這段期間擁有貴人運，人緣爆棚，驚蟄期間大家更在意關係與公平性，你的人脈、協調能力跟談判能力會被看見，適合當別人的和事佬，也適合與人和解，會幫你帶來事業、工作、財運、升官等眾多未來的機會，有幸運之神眷顧之感。

財運：合作財、客戶財很旺；但也容易因人情增加支出，別為面子破財。
事業：適合走公關、品牌、媒體、談判、法律、設計或美業；越會把事情「談成」者，越有資源。
感情：適合修復關係、談規則；單身者容易在聚會、合作場合遇到對的人。
健康：腰、腎、泌尿循環、睡眠品質要注意。
建議：把「好好先生／小姐」升級成「有界線又溫柔」的形象會更旺。

Top 3：狗

屬狗的朋友這段期間幸運值很高，靈感很強，智慧與技能雙雙提升，家運旺也增強你的安全感、客源會回流，貴人來自熟人圈，在宗教、身心靈領域或海外、高等學習教育的環境中，更能成為矚目的焦點，正財、偏財、事業財都旺。

財運：守財能力強，適合整理帳務、規劃保險、置產與規劃家庭支出；從事餐飲、居家照護更有利。
事業：回頭客多、口碑擴散；適合長期經營，不適合硬衝短爆。
感情：想穩定、想成家的人機會增加；但別用情緒測試對方。
健康：胃、胸口壓力、情緒性暴食要注意。
建議：顧好作息與家中氣場，你的運勢就一路穩。

Top 4：馬

屬馬的朋友這段期間敏銳度變超強，直覺超準，容易看穿局勢，很適合做「策略與取捨」。正、偏財運旺，桃花運強，學習技術大提升，這是你的天賦，因此學成很快，會有一種心想事成的感覺，把握聲名遠播機會、翻身的好時機。

財運：適合資訊財與人脈財，但要注意金流與合約一定要白紙黑字，不能口頭講講就算數。
事業：適合走策略、顧問、仲介整合、心理醫療或調查研究；越低調越強。
感情：吸引力增加，但也容易疑神疑鬼，不信任對方；冷戰會讓好局變壞局。
健康：泌尿系統、婦科、內外生殖器官、睡眠要注意，易焦慮。
建議：少猜、多問清楚，會少掉很多內耗。

Top 5：鼠

屬鼠的朋友這段期間在群體中出名，成為領頭羊，受到眾人喜愛，事業財旺，但大環境震盪劇烈，凡事要穩，只要不貪就可穩穩的賺錢，但要防拖延型小人。

財運：長線穩健最有利；不建議追高或衝動購買。
事業：在實業、土地房產、美學精品、藝術品、食品供應鏈方面出頭仍有機會；但別被人情綁架。
感情：務實派更吃香；別固執不講話。
健康：喉嚨、甲狀腺、肩頸要注意。
建議：你這16天的勝利關鍵是守住自我的節奏和界線。

Top 6：龍

屬龍的朋友這段期間適合建立制度與規章。由於今年驚蟄的能量偏柔，不適合用太強硬的方式，否則會被說「不近人情」，但若能把規則做出來，成為團隊靠山，你就是贏家。

財運：正財穩、擁有大財運與偏財運的機會；合約、分潤、交付寫清楚，避免做事出包。
事業：往管理、流程、顧問、企業服務方面發展會很旺；做「長久」比做「爆紅」更對。
感情：需要安全感與未來承諾，多講一句溫柔話，可少一半摩擦。
健康：肩頸、腰背、過勞要注意。
建議：別急著只贏一場，先把局做大，你會贏一整年。

▲屬龍朋友成為團隊靠山，你就是贏家。（示意圖／pexels）

Top 7：猴

屬猴的朋友這段期間擁有無形的磁場與與有形的貴人幫助，人際關係的拓展會很快，但你容易想把一切都做到完美，反變得挑剔，記得多包容，少焦慮，盡力去行動就好，不用太執著與過度要求。

財運：適合控制成本、修整流程、防止踩坑，但別因焦慮而衝動消費。
事業：審核、醫療、行政、數據、文書方面你很強，容易成為救火大隊。
感情：挑剔會讓對方退步，建議用肯定代替糾正錯誤。
健康：腸胃、過敏、失眠要注意。
建議：你這16天的開運點是「放過自己」。

Top 8：兔

屬兔的朋友這段期間正財運旺，但需要宣傳，讓自己被看見，即可擁有不錯的財富。但偏財運反讓你得失心變重，理性會被情緒打亂，想法一多就容易分心，想行動又因某些事受阻礙，反倒讓自己覺得卡住。這段期間就當是在修行自己，能夠做到堅定自我不被外界影響。

財運：擁有資訊財，但要過濾與篩選，別聽小道消息就衝。
事業：適合做企劃、科技方面的工具設計或社群，先試水溫再擴張。
感情：容易忽冷忽熱，記得回訊息給對方安全感。
健康：神經緊繃、注意睡眠。
建議：把注意力集中在單一事件就好，會順很多。

Top 9：蛇

屬蛇的朋友這段期間最怕「講太直、太嗨、太衝」，嘴快容易惹禍和得罪人，自我還會覺得「我沒有怎樣呀，是別人莫名其妙」，其實是自己沒想太多，話又說得太快，特別要小心酒後失控。

財運：容易衝動購買跟投資，記得先掌握資訊，了解清楚再做，別靠感覺。
事業：變動多，適合調整方向，合約要慢慢看。
感情：想自由但也想被愛，先說清楚你要什麼，對方才知道怎麼配合。
健康：注意筋骨拉傷、交通意外。
建議：少評論、少開玩笑，否則容易踩雷，為自己帶來很多麻煩。

Top 10：牛

屬牛的朋友這段期間脾氣會有點大，衝動、急躁，也容易覺得被人冒犯，隱藏有壓力，容易自我對話，思緒先整理清晰再行動，擁有大財的機會，但要更理性判斷。

財運：別賭氣花錢，記得不要借錢，也不當保人。
事業：可以開新局，但要先規劃，硬碰硬容易兩敗俱傷。
感情：容易一言不合就炸，先冷靜再說。
健康：發炎、頭痛、刀火燙傷、意外。
建議：忍住那一下，你就避掉大禍。

Top 11：雞

屬雞的朋友這段期間會有點執著，別把面子看得太重，儘量提升與精進自我，暗中會有貴人幫助，因為需要靠別人的助力，面子先放一邊，合作順暢才重要，先把現實顧好，把身體養好最重要。

財運：應酬、排場花費增加，應量力而為。
事業：容易被比較、被要求，低調把成果做出來就好。
感情：需要被重視，但別用情緒求關注。
健康：心血管、血壓、睡眠要注意。
建議：你不是不行，是要先修整，下一波再上。

Top 12：豬

屬豬的朋友這段期間被水逆嚴重影響，最容易看錯、聽錯、譬如漏看條款或訊息傳錯，導致誤會與失誤，還好平常做事認真負責，又得上司或大眾的喜愛，所以是能被理解與包容的，當然在這段期間你的名氣與人氣很旺，盡量減少失誤和承認錯誤就行。

財運：網購、轉帳、合約容易踩坑，錢的事一定要二次確認。
事業：計畫改來改去，得靠清單與流程釐清免得搞錯。
感情：一心多用會讓對方覺得你根本心不在，要專注陪伴。
健康：呼吸道、肩頸、失眠要注意。
建議：少承諾、多完成，少分心、多確認。

▲驚蟄期間會開始想做事、想學習、想改變。（示意圖／PEXELS）

節氣到了「驚蟄」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，很多人會突然感覺「人醒了、心也醒了」：會開始想做事、想學習、想改變，甚至有一種被雷打醒的清明感。其中有些人會把前世所學拿回來，學習速度非常快，靈感、創意皆能神來一筆；單身許久者易脫單；想懷孕生子者，也會特別容易懷孕；另外，偏財運也特別旺，但戒得意忘形。

今年驚蟄又逢天赦日（戊寅），天赦意即上天有好生之德，體諒有小過之人，讓其得以被原諒，因此過去做錯的、走偏的、卡住的，只要願意修正，驚蟄這16天非常容易「被放過」，也非常容易「重新開始」。但同時也要小心，這段期間訊息容易變調、承諾容易說太滿，最好是用「寬恕」翻篇，用「規則」把關係與合作定下來。

邱彥龍老師進一步說明，當大環境靈感爆炸，情緒也會被極度放大，當集體更相信「感覺」時，許多創作、療癒、靈性、身心靈、影視音樂等領域的熱度會大幅上升，但也要小心謠言滿天飛、誤會跟惡意斷章取義充斥，眾人容易被故事感動，也容易被氛圍煽動，好消息跑得快，壞消息跑得更快，要懂得處變不驚，穩住自己心情才是。

上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、雙魚或射手等5個星座者，驚蟄期間運勢也相對較好，邱彥龍老師建議，儘量把心思放在陪伴家人、學習、娛樂、興趣、投資上面，讓身心靈富足，會擁有滿滿的收穫，當然該努力也要盡力，不能太荒廢。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7檔飆股「抓去關」　處置到3／19
快訊／女騎士遭拖板車爆頭捲車底　送醫不治
伊朗戰機升空遭擊落！　17秒畫面曝光
台灣男子「北海道遇雪崩」遭埋！　意識不清送醫
伊朗小學165死！「連綿小墓坑」心碎畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

吃魚油不夠！專家：三高族心臟有力也要顧　別只看血管健康

「輸贏都是比賽的一環！」郭泓志替中華隊打氣　暖心文吸萬人讚爆

電視劇替身演員墜落職災　文化部祭重手「最重3年禁領補助」

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

無動力帆船橫越7千公里到南非！　探險家陳懷璞3／25啟航

熱血經典賽開打！雲林舉辦「為中華隊加油應援活動」　邀鄉親助威

快訊／宜蘭縣大雨特報　下到明晨

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」：不如嘴巴閉閉

林家正這球最可惜！　台南Josh：比澳洲2支全壘打還遠

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

上海鄉村「承德本家」3/8開幕　整桌姓名對中這8字打6折

名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

男性感染HPV更難清除！醫示警「病毒恐潛伏20年」

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

中華隊首戰3：0惜敗澳洲　「星光幫」男星不捨槓酸民：上場乙次看看

遭資策會指控抄襲論文！高虹安拒不認罪　二審4／16宣判

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

【上燈臺偷油吃】小松鼠偷吃廟裡蠟油　享受到邊吃邊抖舌XD

生活熱門新聞

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

486先生曝公司困境：只能硬撐

大聯盟專家預測WBC名次...中華隊止步小組賽

飛日本挺中華隊　「地勤因護照攔人」他傻眼

網購紙箱別囤積！醫師曝「4隱形毒物」

中華隊11點開打！老闆宣布「工作放下」看轉播

馬路4S方格有啥用　內行人解答

搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱

中華首戰澳洲賠率1.4　投注金額估破1.2億

43歲「E級名媛」劉怡萱是誰？　驚人背景被挖出

更多熱門

相關新聞

台電桃園區處驚蟄宣誓大會　強化電網安全

台電桃園區處驚蟄宣誓大會　強化電網安全

台電桃園區處表示，今(5)日為24節氣中的「驚蟄」，正是萬物萌發，蟄伏的鳥獸也甦醒活動時節。為降低鳥獸、樹竹等外部因素造成停電事故，該處今日在桃園區處舉辦「驚蟄宣誓儀式」，展現穩定供電的決心。 　　

驚蟄鳥獸活躍恐影響供電台電台南誓師111人守護電網

驚蟄鳥獸活躍恐影響供電台電台南誓師111人守護電網

「我行我素」星座Top 3

「我行我素」星座Top 3

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

今「驚蟄」回溫　明東北季風接力變天

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...開運

驚蟄=啟動鍵！晨拍、打小蟲...開運

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖節氣驚蟄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

台日大戰先發出爐　鄭浩均掛帥先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面