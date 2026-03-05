「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

文／命理老師 邱彥龍

今周四（3／5）驚蟄，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，大環境如在濃霧中前行，心持光明，則可逢凶化吉，其中5生肖春雷一響，桃花與偏財運同時炸開。屬虎者桃花朵朵開；屬羊者走貴人運、人緣爆棚；屬狗者家運旺，貴人來自熟人；屬馬者直覺超準，適合做決策跟判斷；屬鼠者在群體中易成為領頭羊，事業運旺。

驚蟄節氣。



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（3／5～3／20）12生肖運勢：

Top 1：虎



屬虎的朋友這段期間眾所矚目，最佳主角就是你了。名氣人氣超旺，前世的天賦與技能會回歸此世運用，學習力強、靈感、感受力也超強，桃花朵朵開，事業財、偏財都旺，好運連連，請把握你的好時機。

財運：事業財、偏財運旺，適合靈感型收入，憑口碑介紹、合作分潤容易來；切記不要亂簽字，也別亂匯款、別借錢。

事業：適合創作、設計、美業、療癒、顧問、教學及內容產業；把靈感具體化，就會成為爆款。

感情：桃花強，容易遇到靈魂伴侶；但也容易暈船，先看對方是否「願意負責、言行一致」再說。

健康：失眠、多夢、過敏、免疫系統問題、水腫要注意。

建議：把直覺寫成規則，先小試牛刀再加碼，你會贏很大。

Top 2：羊



屬羊的朋友這段期間擁有貴人運，人緣爆棚，驚蟄期間大家更在意關係與公平性，你的人脈、協調能力跟談判能力會被看見，適合當別人的和事佬，也適合與人和解，會幫你帶來事業、工作、財運、升官等眾多未來的機會，有幸運之神眷顧之感。

財運：合作財、客戶財很旺；但也容易因人情增加支出，別為面子破財。

事業：適合走公關、品牌、媒體、談判、法律、設計或美業；越會把事情「談成」者，越有資源。

感情：適合修復關係、談規則；單身者容易在聚會、合作場合遇到對的人。

健康：腰、腎、泌尿循環、睡眠品質要注意。

建議：把「好好先生／小姐」升級成「有界線又溫柔」的形象會更旺。

Top 3：狗



屬狗的朋友這段期間幸運值很高，靈感很強，智慧與技能雙雙提升，家運旺也增強你的安全感、客源會回流，貴人來自熟人圈，在宗教、身心靈領域或海外、高等學習教育的環境中，更能成為矚目的焦點，正財、偏財、事業財都旺。

財運：守財能力強，適合整理帳務、規劃保險、置產與規劃家庭支出；從事餐飲、居家照護更有利。

事業：回頭客多、口碑擴散；適合長期經營，不適合硬衝短爆。

感情：想穩定、想成家的人機會增加；但別用情緒測試對方。

健康：胃、胸口壓力、情緒性暴食要注意。

建議：顧好作息與家中氣場，你的運勢就一路穩。

Top 4：馬



屬馬的朋友這段期間敏銳度變超強，直覺超準，容易看穿局勢，很適合做「策略與取捨」。正、偏財運旺，桃花運強，學習技術大提升，這是你的天賦，因此學成很快，會有一種心想事成的感覺，把握聲名遠播機會、翻身的好時機。

財運：適合資訊財與人脈財，但要注意金流與合約一定要白紙黑字，不能口頭講講就算數。

事業：適合走策略、顧問、仲介整合、心理醫療或調查研究；越低調越強。

感情：吸引力增加，但也容易疑神疑鬼，不信任對方；冷戰會讓好局變壞局。

健康：泌尿系統、婦科、內外生殖器官、睡眠要注意，易焦慮。

建議：少猜、多問清楚，會少掉很多內耗。

Top 5：鼠



屬鼠的朋友這段期間在群體中出名，成為領頭羊，受到眾人喜愛，事業財旺，但大環境震盪劇烈，凡事要穩，只要不貪就可穩穩的賺錢，但要防拖延型小人。

財運：長線穩健最有利；不建議追高或衝動購買。

事業：在實業、土地房產、美學精品、藝術品、食品供應鏈方面出頭仍有機會；但別被人情綁架。

感情：務實派更吃香；別固執不講話。

健康：喉嚨、甲狀腺、肩頸要注意。

建議：你這16天的勝利關鍵是守住自我的節奏和界線。

Top 6：龍



屬龍的朋友這段期間適合建立制度與規章。由於今年驚蟄的能量偏柔，不適合用太強硬的方式，否則會被說「不近人情」，但若能把規則做出來，成為團隊靠山，你就是贏家。

財運：正財穩、擁有大財運與偏財運的機會；合約、分潤、交付寫清楚，避免做事出包。

事業：往管理、流程、顧問、企業服務方面發展會很旺；做「長久」比做「爆紅」更對。

感情：需要安全感與未來承諾，多講一句溫柔話，可少一半摩擦。

健康：肩頸、腰背、過勞要注意。

建議：別急著只贏一場，先把局做大，你會贏一整年。

屬龍朋友成為團隊靠山，你就是贏家。



Top 7：猴



屬猴的朋友這段期間擁有無形的磁場與與有形的貴人幫助，人際關係的拓展會很快，但你容易想把一切都做到完美，反變得挑剔，記得多包容，少焦慮，盡力去行動就好，不用太執著與過度要求。

財運：適合控制成本、修整流程、防止踩坑，但別因焦慮而衝動消費。

事業：審核、醫療、行政、數據、文書方面你很強，容易成為救火大隊。

感情：挑剔會讓對方退步，建議用肯定代替糾正錯誤。

健康：腸胃、過敏、失眠要注意。

建議：你這16天的開運點是「放過自己」。

Top 8：兔



屬兔的朋友這段期間正財運旺，但需要宣傳，讓自己被看見，即可擁有不錯的財富。但偏財運反讓你得失心變重，理性會被情緒打亂，想法一多就容易分心，想行動又因某些事受阻礙，反倒讓自己覺得卡住。這段期間就當是在修行自己，能夠做到堅定自我不被外界影響。

財運：擁有資訊財，但要過濾與篩選，別聽小道消息就衝。

事業：適合做企劃、科技方面的工具設計或社群，先試水溫再擴張。

感情：容易忽冷忽熱，記得回訊息給對方安全感。

健康：神經緊繃、注意睡眠。

建議：把注意力集中在單一事件就好，會順很多。

Top 9：蛇



屬蛇的朋友這段期間最怕「講太直、太嗨、太衝」，嘴快容易惹禍和得罪人，自我還會覺得「我沒有怎樣呀，是別人莫名其妙」，其實是自己沒想太多，話又說得太快，特別要小心酒後失控。

財運：容易衝動購買跟投資，記得先掌握資訊，了解清楚再做，別靠感覺。

事業：變動多，適合調整方向，合約要慢慢看。

感情：想自由但也想被愛，先說清楚你要什麼，對方才知道怎麼配合。

健康：注意筋骨拉傷、交通意外。

建議：少評論、少開玩笑，否則容易踩雷，為自己帶來很多麻煩。

Top 10：牛



屬牛的朋友這段期間脾氣會有點大，衝動、急躁，也容易覺得被人冒犯，隱藏有壓力，容易自我對話，思緒先整理清晰再行動，擁有大財的機會，但要更理性判斷。

財運：別賭氣花錢，記得不要借錢，也不當保人。

事業：可以開新局，但要先規劃，硬碰硬容易兩敗俱傷。

感情：容易一言不合就炸，先冷靜再說。

健康：發炎、頭痛、刀火燙傷、意外。

建議：忍住那一下，你就避掉大禍。

Top 11：雞



屬雞的朋友這段期間會有點執著，別把面子看得太重，儘量提升與精進自我，暗中會有貴人幫助，因為需要靠別人的助力，面子先放一邊，合作順暢才重要，先把現實顧好，把身體養好最重要。

財運：應酬、排場花費增加，應量力而為。

事業：容易被比較、被要求，低調把成果做出來就好。

感情：需要被重視，但別用情緒求關注。

健康：心血管、血壓、睡眠要注意。

建議：你不是不行，是要先修整，下一波再上。

Top 12：豬



屬豬的朋友這段期間被水逆嚴重影響，最容易看錯、聽錯、譬如漏看條款或訊息傳錯，導致誤會與失誤，還好平常做事認真負責，又得上司或大眾的喜愛，所以是能被理解與包容的，當然在這段期間你的名氣與人氣很旺，盡量減少失誤和承認錯誤就行。

財運：網購、轉帳、合約容易踩坑，錢的事一定要二次確認。

事業：計畫改來改去，得靠清單與流程釐清免得搞錯。

感情：一心多用會讓對方覺得你根本心不在，要專注陪伴。

健康：呼吸道、肩頸、失眠要注意。

建議：少承諾、多完成，少分心、多確認。

驚蟄期間會開始想做事、想學習、想改變。



節氣到了「驚蟄」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，很多人會突然感覺「人醒了、心也醒了」：會開始想做事、想學習、想改變，甚至有一種被雷打醒的清明感。其中有些人會把前世所學拿回來，學習速度非常快，靈感、創意皆能神來一筆；單身許久者易脫單；想懷孕生子者，也會特別容易懷孕；另外，偏財運也特別旺，但戒得意忘形。

今年驚蟄又逢天赦日（戊寅），天赦意即上天有好生之德，體諒有小過之人，讓其得以被原諒，因此過去做錯的、走偏的、卡住的，只要願意修正，驚蟄這16天非常容易「被放過」，也非常容易「重新開始」。但同時也要小心，這段期間訊息容易變調、承諾容易說太滿，最好是用「寬恕」翻篇，用「規則」把關係與合作定下來。

邱彥龍老師進一步說明，當大環境靈感爆炸，情緒也會被極度放大，當集體更相信「感覺」時，許多創作、療癒、靈性、身心靈、影視音樂等領域的熱度會大幅上升，但也要小心謠言滿天飛、誤會跟惡意斷章取義充斥，眾人容易被故事感動，也容易被氛圍煽動，好消息跑得快，壞消息跑得更快，要懂得處變不驚，穩住自己心情才是。

上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、雙魚或射手等5個星座者，驚蟄期間運勢也相對較好，邱彥龍老師建議，儘量把心思放在陪伴家人、學習、娛樂、興趣、投資上面，讓身心靈富足，會擁有滿滿的收穫，當然該努力也要盡力，不能太荒廢。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師