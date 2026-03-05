　
名古屋主婦命案落幕！凶嫌「27年後」遭檢方起訴　狠殺高中同學妻

▲▼日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自家遭殺害，其丈夫高羽悟在破案後受訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自家遭殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本名古屋1999年發生一起家庭主婦命案，當時32歲的高羽奈美子在自宅遭利刃攻擊失血過多身亡，凶嫌竟是死者丈夫的高中女同學。案件歷經26年懸而未決，去年警方鎖定DNA比對結果，逮捕凶嫌安福久美子，名古屋地方檢察廳今（5）日依殺人罪起訴，認定其具備刑事責任能力。

根據日媒《朝日新聞》，案件發於1999年11月13日下午2時30分，高羽奈美子被發現陳屍在愛知縣名古屋市西區一棟公寓內。起訴書指出，安福久美子涉嫌使用利刃多次刺向奈美子頸部等部位，導致她失血過多死亡。凶嫌與死者丈夫高羽悟為高中同學，夫妻兩人當時並無交惡紀錄。事件發生後，高羽悟持續支付公寓租金長達26年，保存現場血跡等重要線索。

由於當時殺人案件存在時效限制，案件一度未能偵破。2010年日本修改法律，廢除殺人罪時效，案件得以持續調查。愛知縣警方歷經多年，訪談超過5000名相關人士，並於2015年公開嫌疑人相貌線索，2020年將此案列入特別獎勵調查案件。

去年8月，警方首次要求安福久美子提供DNA，但遭拒絕。去年10月，她最終同意提供DNA並前往警局應訊，DNA比對結果與現場血跡完全符合，隔天即遭逮捕。

▲▼高羽悟的妻子高羽奈美子慘遭高中同窗殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲高羽悟的妻子高羽奈美子慘遭高中同窗殺害。（圖／達志影像／美聯社）

安福久美子在被捕初期承認犯案，並坦言「案發後每天都感到惶恐不安」，但隨後卻改為保持緘默。去年11月至今年2月，檢方對她進行鑑定留置，確認其在案發時具有刑事責任能力。

據悉，安福久美子現年69歲，無業。名古屋地方檢察廳表示，將依殺人罪對她提起公訴。這起跨越近30年的懸案，終於在DNA鑑定及長期調查努力下水落石出，也成為日本刑事司法史上少數長期未破的命案之一。

回顧案情，1999年6月，高羽悟與安福久美子在高中同學會相逢；同年11月，高羽奈美子遭到殺害；2009年成立殺人案受害者家屬團體「宙之會」，高羽悟亦參與；2010年法律修正廢止殺人罪時效；2025年8月警方要求DNA仍遭拒，10月安福提供DNA後被捕；2026年3月正式起訴。

