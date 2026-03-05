　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-賴清德 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日主持總統府健康台灣推動委員會議，針對藥品供應穩定的議題，他指示行政院邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，政府將投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴清德表示，今天的會議，將深入討論攸關「全社會防衛韌性」的關鍵議題：也就是「國家藥物韌性整備計畫」。他說，近年來，由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈，正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險。

賴清德指出，美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。
 
賴清德說，台灣的藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定，面臨重大挑戰。因此，他特別指示行政院，邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」。

賴清德宣布，政府將投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。
 
賴清德說，在此基礎上，將聚焦三項核心策略，第一「自給自足，強化在地供給韌性」，要推動至少 50 項關鍵藥物的國產自製。透過政策補助、市場引導、以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，台灣能夠保有最基本的醫療能量。
 
賴清德指出，第二「智慧科技，完善監測調度」，將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center）」，導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。
 
賴清德說，第三「提升產業動能，帶動兆元經濟」，這不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中，不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。
 
賴清德表示，國家的韌性，必須從各個層面共同累積，藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾，亟需政府與民間齊心協力、共同推動。

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5日）對戰澳洲，台灣隊長陳傑憲6局挨球吻退場，最新消息指出是骨裂，已到醫院檢查。對此，總統賴清德透過社群表示，看到陳傑憲因觸身球提前退場，也讓許多球迷相當關心，「我也衷心期盼，傑憲的傷勢沒有大礙」。

關鍵字：

藥物韌性國產藥品健康台灣藥品供應生醫產業賴清德健康台灣推動委員會

