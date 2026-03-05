賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

▲總統賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日主持總統府健康台灣推動委員會議，針對藥品供應穩定的議題，他指示行政院邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，政府將投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴清德表示，今天的會議，將深入討論攸關「全社會防衛韌性」的關鍵議題：也就是「國家藥物韌性整備計畫」。他說，近年來，由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈，正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險。

賴清德指出，美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。



賴清德說，台灣的藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定，面臨重大挑戰。因此，他特別指示行政院，邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」。

賴清德宣布，政府將投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。



賴清德說，在此基礎上，將聚焦三項核心策略，第一「自給自足，強化在地供給韌性」，要推動至少 50 項關鍵藥物的國產自製。透過政策補助、市場引導、以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，台灣能夠保有最基本的醫療能量。



賴清德指出，第二「智慧科技，完善監測調度」，將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center）」，導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。



賴清德說，第三「提升產業動能，帶動兆元經濟」，這不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中，不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。



賴清德表示，國家的韌性，必須從各個層面共同累積，藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾，亟需政府與民間齊心協力、共同推動。