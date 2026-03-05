推動中東局勢降溫　陸將派特使翟雋出訪斡旋

▲中國中東問題特使翟雋。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突持續，甚至擴張外溢到中東地區，部分阿拉伯國家均受到伊朗飛彈及無人機攻擊，戰火硝煙四起，地區緊張情勢升溫。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中方將繼續同包括衝突當事方在內的有關各方保持溝通，加強斡旋，凝聚共識，「將派中國政府中東問題特使翟雋於近期訪問中東地區，為推動緊張局勢降溫作出積極努力。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

毛寧指出，中國對當前中東地區緊張局勢深表關切，近日密集開展斡旋工作，「王毅外長分別同俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙特、阿聯酋等國外長通電話，就地區局勢深入交換意見，強調應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對在國際關係中動輒使用武力，指出必須立即停止軍事行動，盡快重回對話談判，避免緊張局勢進一步升級，戰火進一步外溢，呼籲衝突當事方切實履行國際義務，保障平民安全，避免攻擊民用設施。」

毛寧強調，戰事延宕、衝突升級不符合任何一方的利益，「中方認為戰爭和武力無法從根本上解決問題，對話談判才是解決問題的正確路徑，應該堅持通過政治外交手段化解矛盾分歧。」

對於即將赴中東的特使翟雋會以何種方式溝通斡旋，手中的權限又有多大？毛寧回應稱，「關於中方特使訪問的具體情況，我們會適時發佈消息，你可以保持關注。」

公開資訊顯示，翟雋出生於1954年12月，河北人，現年72歲，大學畢業後便進入外交部工作，曾主管西亞北非和非洲地區事務及新聞工作，2009年出任大陸外交部副部長一職，2019年後擔任中國政府中東問題特使。