台南戶外直播WBC首戰　黃偉哲率民眾熱血應援Team Taiwan

▲台南市政府於永華市政中心舉辦WBC戶外直播派對，吸引民眾到場為台灣隊加油，市長黃偉哲到場與民眾一同應援Team Taiwan，並發送點心與礦泉水。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



「2026世界棒球經典賽（WBC）」C組預賽5日起至8日在日本東京巨蛋登場，台灣隊首戰對上澳洲隊，為讓無法親赴日本觀賽的球迷也能一起為台灣隊加油，台南市政府特別在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園舉辦戶外直播派對，透過大螢幕轉播賽事，吸引不少民眾到場熱情應援。

台灣隊在上一屆賽事勇奪冠軍，振奮全國士氣，也讓國人對台灣棒球充滿期待。今日上午11時台灣首戰迎戰澳洲隊，台南市長黃偉哲也到永華市政中心直播現場，與民眾一起為「Team Taiwan」加油打氣，現場氣氛熱烈。

黃偉哲表示，為方便市民一起為台灣隊應援，市府特別在永華市政中心與新營南瀛綠都心公園同步舉辦戶外轉播，希望透過大型螢幕打造宛如球場般的臨場感，讓球迷能夠一起為台灣棒球英雄喝采。他也指出，本次分組預賽將對上日本、韓國等強敵，希望全國球迷齊心應援，為台灣隊爭取晉級複賽的好成績。

活動現場除賽事高畫質轉播外，還安排樂隊演奏應援曲，帶動現場氣氛，並設計QA互動活動，送出多樣好禮，吸引不少家庭與球迷到場共襄盛舉。黃偉哲也親自發送小點心與礦泉水給現場應援民眾，為球迷補充體力，場面相當熱鬧。

體育局表示，歡迎民眾攜家帶眷到場，一同欣賞精彩賽事、為台灣隊加油。市府也提醒，直播現場空間充足，請民眾勿佔位，並因近期天候多雨，地面可能濕滑，參與活動時務必留意安全。



今日活動現場，立委陳亭妃及市議員李啟維、沈震東、陳怡珍與各議員服務處代表也到場共襄盛舉，一起為台灣隊加油。

本次戶外直播活動將持續至8日，轉播賽程包括：3月5日上午11時台灣對澳洲、3月6日晚間6時日本對台灣、3月7日上午11時台灣對捷克、3月8日上午11時台灣對韓國，地點皆在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園。