探望剛出生小狗被圍攻　26歲媽「肉身擋3犬」保護6歲兒遭撕咬亡

探望剛出生小狗被圍攻　26歲媽「肉身擋3犬」保護6歲兒遭撕咬亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子為了保護兒子身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子為了保護6歲兒子，遭到3隻成年犬圍攻咬死。事發當時她帶著兒子去探望母親照顧的流浪狗，剛生下的一群小幼崽，由於狗媽媽是攻擊她的狗之一，懷疑狗媽可能是出於保護孩子的本能，才會導致事件。

女帶兒探望剛出生小狗　突然遭3犬攻擊

事件2月27日下午發生在加州大河鎮(Big River)，居住在亞利桑那州的26歲女子艾蜜莉(Emily Panuco)帶著兒子前去母親家探望剛出生的小狗，當兒子靠近被放置在紙箱中的小狗時，3隻成年犬突然發動攻擊。

艾蜜莉發現兒子遭到攻擊，立即出面用自己的身體保護對方，結果導致自己被3犬殘忍撕咬。事件發生時艾蜜莉的母親剛好不在家，她回家後目睹可怕景象。

收留流浪犬釀悲劇　女捨身保護6歲兒身亡

艾蜜莉因為身上多處嚴重咬傷，當場死亡，男童身上也有2處嚴重咬傷，送醫後已經出院。死者的哥哥表示，母親因為喜歡動物，才會幫忙收留照顧這3隻流浪犬，沒想到導致不幸事件。

涉案的3隻狗已被動物管制部門帶走並且安樂死。艾蜜莉身後留下2名孩子，分別為6歲與7個月大，親友已為她在網站上舉行募款，希望世人能夠知道，她是為了保護孩子而犧牲的英雄。

03/03 全台詐欺最新數據

