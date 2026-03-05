　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

▲新北副市長劉和然。（圖／翻攝自Facebook／劉和然）

▲新北副市長劉和然。（圖／翻攝自Facebook／劉和然）

記者郭運興／台北報導

原先有意角逐新北市長的劉和然日前決定全力支持李四川，欣然退場。後續卻頻頻被點名，可能被徵召角逐彰化縣長。對此，劉和然今（5日）表示，能被故鄉前輩肯定、被鄉親們點名，是莫大的榮耀，但目前，新北正處於轉型的關鍵期，侯市長交付的使命、即將接棒衝刺的戰友們，都讓自己深知「我的戰場，就在新北」，自己相信，故鄉有許多深耕多年、優秀且更接地氣的人才。彰化的未來，應該交給最懂那片土地跳動脈搏的人，「而我會繼續在新北努力」。

劉和然表示，這兩天，許多來自故鄉彰化的前輩與好友，捎來了溫暖的叮嚀與深切的期許，回到彰化，吹著熟悉的風，走在兒時成長的土地上，那份血液裡的連結是騙不了人的，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，對一個出身竹塘的理化老師來說，是莫大的榮耀，更是沈甸甸的厚愛，這份厚愛，自己點滴在心，也深感惶恐。

劉和然表示，39年前，自己帶著行囊來到這片當時稱為「台北縣」的土地，從站在講台上的老師，到進入公務體系的副市長，在新北的這14095個日子裡，自己的青春、自己的奮鬥，以及對每一條街道、每一項公共建設的承諾，都已經與這座城市緊緊繫在一起。

劉和然強調，目前，新北正處於轉型的關鍵期。侯市長交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓自己深知「我的戰場，就在新北」。

劉和然提到，自己曾說過，非常喜歡運動，運動家精神不只是爭取個人的紀錄，更是在接力賽最關鍵的時刻，守好自己的崗位，確保每一棒都能穩健交接。

劉和然直言，對於彰化，自己有著永恆的報答之心，但自己相信，故鄉有許多深耕多年、優秀且更接地氣的人才，彰化的未來，應該交給最懂那片土地跳動脈搏的人，「而我，會帶著這份來自家鄉的祝福，繼續在新北努力」。

劉和然說，守護好全台灣最大的城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這是自己報答故鄉另一種、也最踏實的方式，謝謝前輩的厚愛，謝謝所有彰化鄉親的提攜，未來的路還長，自己會持續在崗位上，繼續努力，為台灣加油。

更多新聞
2026、2028大選備受矚目，學者鈕則勳4日分析，藍營「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍選情勢必能發揮「安內攘外」效果。他也分析，該連線將產生「震北、拓南、孤立中」效果，綠營在北部無將可用、藍營順勢揮師南下，迫使綠營重兵回防南台灣、綠營台中便可能陷入「孤島危機」，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高，藍營只要能強強聯手，必能看到勝利曙光。

劉和然2026彰化縣長2026新北市長國民黨2026大選新北市

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

