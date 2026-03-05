暗酸王定宇？徐國勇台中唱外遇情歌　呼籲感情要和何欣純一樣純

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王定宇日前遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。對於王定宇涉奪人小三的桃色風波，傳出黨秘書長徐國勇為此震怒。徐國勇今（5日）出席台中活動為參選市長的何欣純加油，他突然獻唱外遇情傷歌曲「情路放我過」，並指這是詹雅雯為一名丈夫偷腥的可憐媽媽寫的歌，奉勸世間男男女女「人要純情一點，像何欣純一樣純」。

何欣純今天舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」活動，與地方婦女團體及姊妹會代表交流，徐國勇特別南下參與。現場還有歌唱活動，參與民眾鼓勵徐國勇帶頭開歌，徐國勇就選了外遇情傷歌曲「情路放我過」，現場工作人員找不到伴奏，徐也不換歌，一度要清唱。

徐國勇表示，這首歌是詹雅雯為一個媽媽寫的，「因為這位媽媽的先生很風流，甚至會把女朋友帶回家睡覺，還叫老婆煮飯，老婆生氣到不行，一直想要斷掉，可是又捨不得，因為孩子」，這位媽媽就將故事講給詹雅雯聽，詹雅雯就寫了這首歌。

這首歌的故事很感動，所以唱給現場女性朋友聽，這是詹雅雯三年前專輯。不過此時現場工作人員卻找不到伴奏，現場也鼓勵徐國勇清唱，還有人詢問徐國勇為何要選這首歌？徐也回應，「剛好想到而已啦！」

徐國勇透露，自己過去在獅子會活動也很常唱這首歌給現場男男女女聽，鼓勵大家純情一點，「就像欣純一樣，要很純」。

唱到一半，徐國勇在間奏時透露，太太是他的初戀，他們相守到現在，是他唯一的情人。他也強調，自己沒有影射什麼，只是這首歌是詹雅雯的歌，詹是當著他們的面創作這首歌的。