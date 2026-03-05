屏東男捲鬥毆致死案入獄4年！再審無罪確定　纏訟23年終還清白

▲劉正富（左）傷害致死案件纏訟20多年，終獲無罪確定。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

屏東男子劉正富被控參與2004年間的鬥毆事件，遭檢方依傷害致死罪起訴，並遭判處9年有期徒刑定讞，入監服刑。但人權團體為他提出再審，高雄高分院再審後，2019年首度改判無罪，案件持續纏訟，更二審也改判無罪。全案再上訴，最高法院5日駁回檢方上訴，劉正富無罪確定。

檢方起訴指出，屏東萬巒鄉的阮姓、林姓少年，2人因感情問題爭風吃醋，並發生肢體衝突。雙方相約於2004年8月20日，在「萬金營區」前談判，並各自找人前來助陣。劉正富受阮姓少年相約前來，當晚阮姓少年方面有18人，痛擊僅找來8人的林姓少年陣營。

雙方各自以鐵條、棍棒互毆，林姓少年陣營中的包姓少年，最後因頭部外傷導致中樞神經損傷，於25日不治死亡。檢警追查後，認為劉正富為首惡，依照傷害致死罪將他起訴。一審將劉正富判刑10年，二審改依照殺人罪判刑20年，更一審又改回傷害致死罪判刑9年，上訴最高法院後，2013年駁回上訴定讞，劉正富也於2013年7月間入獄服刑。服刑4年多後獲得假釋出獄。

劉正富出獄後積極平反，找上「冤獄平反協會」，協會也積極為他聲請再審；另外檢察總長也為他提出3次非常上訴，但都遭到最高法院駁回。再審部分於2018年獲得高雄高分院裁准，重啟再審程序；高雄高分院再審認為，案發現場並無路燈，無法辨識劉正富是否參與，另外多位證人供述不一，因此基於「罪疑有利被告」原則，首度改判劉正富無罪。

但再審無罪的結果，遭到最高法院撤銷發回，再更一審又改認定有罪，判刑8年4月。不過高雄高分院去年底的再更二審，又採信辯方理由，第二度改判無罪。全案再上訴最高法院，最高法院5日駁回檢方上訴，劉正富在案發23年後終於獲判無罪確定。