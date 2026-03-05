蔡瑞雪陷感情爭議！陳沂曝整件事「好笑的點」：都是人設

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

記者曾筠淇／綜合報導

蔡瑞雪2014年憑藉一張校服爆紅，被封為「北一女神」，自此之後，她更決定放棄學業踏入演藝圈。近日，蔡瑞雪陷入感情爭議，引起外界關注，網紅陳沂就點出好笑的點，並說蔡瑞雪真的是很奇妙的存在，都已經一把年紀，結果還是只能行銷自己曾讀「北一女」。

蔡瑞雪陷感情爭議

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡瑞雪因為一張穿韓服的照片爆紅，之後參與《校花點點名》節目打開知名度。她近日捲入感情爭議，被直擊和已婚、有著愛妻形象的GQ編輯長「那個凱文」到北海道同遊。

陳沂點出好笑的點

對此，陳沂就在臉書上發文表示，這件事好笑的點在於，蔡瑞雪曾譴責粿粿、王子外遇，然後凱文整天經營愛妻，愛家的形象，結果只是人設而已。

陳沂接著說，蔡瑞雪一直是個很奇妙的存在，都已經一把年紀，結果還是只能行銷自己曾讀北一女，而重點是，對方並非全靠實力考上，是蒙藏加分。不過陳沂接著又說，其實蔡瑞雪的外型進化得不錯，如果不要碰人夫，應該還能吃好幾年的青春飯，只是這種型應該不容易找停靠港，因為「小開他娘」不喜歡。

蔡瑞雪曾譴責劈腿

據了解，范姜彥豐透過影片指控粿粿出軌後，蔡瑞雪馬上留言，「從拍戲合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆，很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取。我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」如今卻爆出感情爭議。

蔡瑞雪發聲明

針對此事，蔡瑞雪發布聲明，表示她與王先生是去年11月認識，對方告訴她，「其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」她珍惜自身形象與演藝工作，未來會謹言慎行，專注在演藝工作與專業發展，同時盼外界勿再散布或轉傳不實內容。