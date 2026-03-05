　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

66萬訂閱「水電爸爸」YT台語教修電器抓漏水　獲頒本土語言貢獻獎

▲鄭英耀出席「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。「水電爸爸」獲得團體貢獻獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲「水電爸爸」獲得「推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

超過66萬訂閱的YT頻道「水電爸爸」，由從事超過30年水電工的黃志堯與兒子黃碩彥共同經營，以台語傳授水電實務知識，並透過趣味諧音加深民眾對台語認知，更幫忙宣導反詐騙，今天獲得教育部「本土語言傑出貢獻獎」。黃志堯靦腆表示，只是水電師傅，不是教授或學者，得獎讓自己心中「很歹謝」。

教育部今（5日）舉辦115年「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，教育部部長鄭英耀親自出席頒獎。本屆共表揚終身奉獻獎1名、個人獎7名及團體獎4組，鄭英耀在致詞時，肯定得獎者長期投入本土語言教育、研究、創作與社會實踐的卓越成就，並強調「說出本土語言，就是延續文化的生命」。

團體獎4組得獎者，各自展現本土語言保存及推廣的創新精神。其中在2019年創立的「水電爸爸」YT頻道，由總是身穿亮眼黃色工作服、語氣親切風趣的黃志堯，與兒子「快轉」黃碩彥共同經營，因為結合水電專業與台灣台語教學，加上淺顯易懂的生活教材，已有66.5萬訂閱者，也展現本土語言在公共傳播上力量。

▲鄭英耀出席「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。「水電爸爸」獲得團體貢獻獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲黃志堯從事水電工超過30年，在YT上分享水電維修秘笈。（圖／記者許敏溶攝）

現年59歲的黃志堯，從事水電工超過30年。他回憶說，民眾有一些水電問題，在水電師傅看來都很簡單，像是漏水、跳電、熱水器故障等，自己也經常接到類似電話，甚至在半夜打電話來找他求救，要他教他們怎麼處理，這些反覆出現的素材，加上兒子「快轉」認為水電工的文化、工作語言與經驗值得保存，所以開始拍短片放到YT頻道。

不過，黃志堯坦言，拍片前心中也很掙扎，因為水電業的文化是「父傳子」，這個技術往往被視為安身立命的家底，當時心中不斷問自己，「要把做了一輩子的技術交給大家嗎？會不會影響同業？」但具備多項專業水電證照的兒子「快轉」則不這麼想，最後才決定投入拍片。

「我講台語比較自然。」黃志堯坦言，自己是南部人，台語是母語，所以就用台語教大家怎麼應對水電問題，素材就來自大家最常遇到的跳電、熱水器故障等水電問題，沒想到不僅一般民眾肯定，連同業面對業主質疑時，也直接打開他們的影片向業主解釋，讓業主更信任水電師傅，同時也讓很多人學到原本不知道意思的台語專業術語。

儘管今天獲得「推展本土語言傑出貢獻獎」肯定，但黃志堯靦腆表示，自己只是水電師傅，把自己會的東西說出來、分享出來，不是教授或學者，得獎讓自己心中「很歹謝」，但因為得獎，覺得自己有更多責任，要繼續拍下去，讓更多人看見本土語言、聽見水電職人的聲音。

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣慘遭澳洲完封　韓媒嘲：台灣太自滿！
砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！　只有「戴牙套+打填充物」

