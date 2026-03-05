出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

▲婷婷被送往醫院。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國深圳一名26歲女子婷婷（化名）近日與男友同房後，突然出現陰道出血與劇烈腹痛，就醫檢查後，發現竟是卵巢黃體破裂，腹腔內大量出血，情況一度危急，所幸經緊急手術後，才脫離生命危險。

據《第一現場》報導，患者婷婷當天早上與男友發生性行為後，突然出現下腹劇痛、陰道出血，同時伴隨頭暈、發冷、腹部疼痛等症狀，情況持續惡化，隨後被緊急送往深圳市人民醫院急診。

▲▼婷婷腹痛難耐。（圖／翻攝自微博）

醫師檢查發現，她因同房時動作過於劇烈，導致卵巢黃體破裂，引發腹腔內大出血，出血量約1200毫升，接近人體總血量的四分之一。送醫時患者已出現休克症狀，臉色蒼白、冷汗直流。醫療團隊立即進行手術，清除腹腔積血並止住卵巢出血點，才成功挽回性命。





▲醫師從婷婷的腹中抽出1200毫升的血。（圖／翻攝自微博，上同）

醫師解釋，黃體是女性排卵後在卵巢形成的正常生理結構，在月經前1至2週的「黃體期」體積最大，直徑可達2至3公分，且內部血管豐富、壁薄，容易在外力作用下破裂。若受到劇烈撞擊或擠壓，例如激烈性行為、劇烈運動、用力排便或腹部受壓，都可能引發破裂出血。

醫師提醒，黃體破裂常見症狀包括突發下腹劇痛、頭暈、心悸、冒冷汗、臉色蒼白等，部分患者還會出現陰道出血、噁心嘔吐或肛門墜脹感。若出現上述症狀應立即就醫，避免因失血性休克而危及生命。