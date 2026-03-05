　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

出血1200ml！　陸情侶激烈房事後…女友「黃體破裂險喪命」

▲婷婷被送往醫院。（圖／翻攝自微博）

▲婷婷被送往醫院。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國深圳一名26歲女子婷婷（化名）近日與男友同房後，突然出現陰道出血與劇烈腹痛，就醫檢查後，發現竟是卵巢黃體破裂，腹腔內大量出血，情況一度危急，所幸經緊急手術後，才脫離生命危險。

據《第一現場》報導，患者婷婷當天早上與男友發生性行為後，突然出現下腹劇痛、陰道出血，同時伴隨頭暈、發冷、腹部疼痛等症狀，情況持續惡化，隨後被緊急送往深圳市人民醫院急診。

▲▼陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命。（圖／翻攝自微博）

▲▼婷婷腹痛難耐。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命。（圖／翻攝自微博）

醫師檢查發現，她因同房時動作過於劇烈，導致卵巢黃體破裂，引發腹腔內大出血，出血量約1200毫升，接近人體總血量的四分之一。送醫時患者已出現休克症狀，臉色蒼白、冷汗直流。醫療團隊立即進行手術，清除腹腔積血並止住卵巢出血點，才成功挽回性命。

▲▼陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命。（圖／翻攝自微博）

▲醫師從婷婷的腹中抽出1200毫升的血。（圖／翻攝自微博，上同）

醫師解釋，黃體是女性排卵後在卵巢形成的正常生理結構，在月經前1至2週的「黃體期」體積最大，直徑可達2至3公分，且內部血管豐富、壁薄，容易在外力作用下破裂。若受到劇烈撞擊或擠壓，例如激烈性行為、劇烈運動、用力排便或腹部受壓，都可能引發破裂出血。

醫師提醒，黃體破裂常見症狀包括突發下腹劇痛、頭暈、心悸、冒冷汗、臉色蒼白等，部分患者還會出現陰道出血、噁心嘔吐或肛門墜脹感。若出現上述症狀應立即就醫，避免因失血性休克而危及生命。

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

18歲少女月經沒來過！就醫才知無陰道

18歲少女月經沒來過！就醫才知無陰道

通常青少年時期就會出現性徵，若是有異常狀況，還是就醫檢查為好。婦產科醫師鄭丞傑近日分享，一名18歲的少女身材發育良好，但初經遲遲沒有來，沒想到就醫檢查以後，才知道「天生就沒有陰道」，子宮也發育不完全。

陸茶飲店贈品「子宮形」玩偶 粉色及紅色兩款對應「月事」不同期

陸茶飲店贈品「子宮形」玩偶 粉色及紅色兩款對應「月事」不同期

陸大媽月經剛結束去游泳致子宮出血…怒怪泳池

陸大媽月經剛結束去游泳致子宮出血…怒怪泳池

28歲女做取環手術致「子宮穿孔」

28歲女做取環手術致「子宮穿孔」

子宮頸癌診斷年齡降！醫建議篩檢可提前到21歲

子宮頸癌診斷年齡降！醫建議篩檢可提前到21歲

