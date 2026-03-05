　
好市多首推「周期購」訂閱制　日常用品自動配送到府

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲美式賣場好市多首度在台推出「周期購」訂閱制服務。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）首度在台推出「周期購」功能，今（5）日正式上線！透過訂閱制模式，會員可在官方線上購物平台，選定日常消耗型商品、設定配送周期，由系統依周期自動成立訂單，並配送到府，讓生活必需品可定期補貨。業者表示，此服務希望讓會員在忙碌生活中，也能輕鬆完成備貨，減少忘記補貨或反覆採購的時間成本。

好市多指出，「周期購」在國外以提供服務，如今正式在台上線，會員只要登入線上購物平台，挑選商品、設定配送周期並綁定付款方式，系統便會依設定自動下單並配送到家。

▲▼好市多首度在台推出周期購。（圖／業者提供）

▲好市多首度在台推出「周期購」。（圖／業者提供）

目前「周期購」主要鎖定家庭常備的消耗型商品，會員可自行設定配送頻率與購買數量，每次訂單成立前，系統也會透過簡訊與電子郵件提醒，並以原綁定信用卡自動扣款，配送時間則依實際物流狀況安排。

業者也強調，周期購具備彈性機制，會員可在「我的帳戶」中隨時調整配送周期、配送地址、付款方式或購買數量，也可選擇跳過下次配送或直接取消訂閱。

若商品缺貨、停售或信用卡扣款失敗，系統將發出通知並不成立該期訂單。此外，周期購商品同樣適用好市多既有退貨政策，價格則以當期訂單成立時的商品售價為準，不會預先鎖定價格。

★全聯「女神節」生活用品優惠

38婦女節將至，全聯「全電商」推出女神節檔期優惠，主打限量38折優惠券與點數回饋活動。3月8日當天於11:00、15:00、20:00，共3個時段開放搶券，每時段限量380張，單筆消費滿380元可享38折優惠，最高折抵588元。

▲▼全聯女神節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出「女神節」優惠。（圖／業者提供）

「女神節」活動期間即日起至3月9日，同步推出多項折扣，全天單筆消費滿1,500元折100元、滿8,000元折500元；晚間20時至21時59分單筆滿1,000元享88折，最高折抵388元；3月7日23時至3月8日23時59分則有滿1,380元折138元、滿3,800元折380元優惠。

點數回饋也同步加碼，活動期間使用PX Pay或全支付結帳，折後每滿1,000元送800福利點，單卡最高回饋1萬點；消費滿38,000元再加碼送38,000福利點。部分時段消費滿1,000元再送1,000福利點，等於整單再享額外折扣。

此外，全電商也推出多款商品優惠，包括iPhone 17 加贈13,000福利點、日立313L變頻冰箱送10,000福利點與電子爐，以及歐樂B電動牙刷、資生堂乳霜、霓淨思精華等美妝保養與家電商品特價，搭配濾水芯、洗衣膠囊與瓶裝水等日用品優惠，吸引消費者在女神節檔期一次補齊生活所需。

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

