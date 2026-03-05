　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒警攔查催油門狂逃！7案通緝男被逮　女友更慘包包抄出槍毒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局2日深夜執行勤務時，發現一輛自小客車拒檢逃逸，警方立即通報勤務指揮中心調派警力攔截圍捕，共出動5車18名警力啟動「口袋戰術」，經過追捕後順利成功攔獲該車。警方查獲潘男、陳姓女子，在陳女包包內起出毒品與改造手槍等證物，警詢後除將身背7案通緝的潘男解送歸案外，陳女則依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方以「口袋戰術」順利攔查到案。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方以「口袋戰術」順利攔查到案。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，2日深夜執行勤務時，發現一輛自小客車拒檢逃逸，勤務中心派遣興國、中壢派出所出動5車18名警力圍捕，警網啟動「口袋戰術」，經過追捕後在龍岡路一段與中北路二段口成功攔獲該車到案。

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方攔查後執行搜查。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方攔查後執行搜查。（圖／中壢警方提供）

警方查出，駕駛36歲潘姓男子因妨害自由、詐欺、偽造文書、毒品等7案遭通緝中，警方搜查車內時，在31歲陳姓女子隨身包包內查獲改造手槍1把（含子彈）、安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。經警訊後，將潘男移送歸案外，同車陳女則依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲中壢警方攔查潘男等人到案，在車上查出改造手槍與子彈、安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方攔查潘男等人到案，在車上查出改造手槍與子彈、安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於危害社會治安的不法分子絕不寬貸，將持續強化查緝作為，全力打擊槍毒犯罪，維護社會安全與治安穩定。
 

 【更多新聞】

教召不肯出操！天兵出營買早餐還躲寢室休息　長官找憲兵逮人

►桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

拒警攔查催油門狂逃！7案通緝男被逮　女友更慘包包抄出槍毒

快訊／高雄吊車施工又闖禍！扯斷電線起火害跳電...在地人怒了

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

趕上班！賓士閃公車撞4車側翻！駕駛受困獲救　敦南狂塞1.5小時

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！家屬心碎提告過失致死　他另涉肇逃

炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

免費拍Cos照！色影師9年性侵29少女　存6817部變態淫片判21年

解定存200萬要裝潢！警銀聯手拆穿投資騙局　QR Code報案阻詐

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

拒警攔查催油門狂逃！7案通緝男被逮　女友更慘包包抄出槍毒

快訊／高雄吊車施工又闖禍！扯斷電線起火害跳電...在地人怒了

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

趕上班！賓士閃公車撞4車側翻！駕駛受困獲救　敦南狂塞1.5小時

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！家屬心碎提告過失致死　他另涉肇逃

炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

免費拍Cos照！色影師9年性侵29少女　存6817部變態淫片判21年

解定存200萬要裝潢！警銀聯手拆穿投資騙局　QR Code報案阻詐

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

暗酸王定宇？徐國勇台中唱外遇情歌　呼籲感情要和何欣純一樣純

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

輝達傳停產銷中H200　調整台積電產能至Vera Rubin

伊朗打多久？傳美軍增援「恐燒至9月」　開轟100小時震撼畫面曝光

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

籃籃赴美見波賽樂「實現約定」！　緊接東京應援喊話中華隊：與你們同在

除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

社會熱門新聞

宜蘭縣議會秘書1家3口失踨　人在大陸

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

李姓役男抗命不上課　桃檢署提起公訴

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

獨／菜市場之花遭踢下體濺血　對方再告她妨害名譽

更多熱門

相關新聞

李姓役男抗命不上課　桃檢署提起公訴

李姓役男抗命不上課　桃檢署提起公訴

桃園市李姓男子去年7月參加教育召集，拒絕營輔導長指示應按表操課，接受戰鬥訓練、裝備保養等課程，卻逕自在寢室，長官勸阻無效，通知桃園憲兵隊到場以現行犯逮捕送辦；桃園地檢署偵結依陸海空軍刑法之違抗長官職權範圍內所發布與軍事有關之命令罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局2人起訴

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局2人起訴

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

朝罷免連署站咆哮嗆聲「翻桌」　桃園醉男判3月

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

擴廠申請被打槍　開提袋秀300萬想賄賂

關鍵字：

七條通案通緝男中壢警方拒檢逃逸桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面