拒警攔查催油門狂逃！7案通緝男被逮　女友更慘包包抄出槍毒

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局2日深夜執行勤務時，發現一輛自小客車拒檢逃逸，警方立即通報勤務指揮中心調派警力攔截圍捕，共出動5車18名警力啟動「口袋戰術」，經過追捕後順利成功攔獲該車。警方查獲潘男、陳姓女子，在陳女包包內起出毒品與改造手槍等證物，警詢後除將身背7案通緝的潘男解送歸案外，陳女則依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方以「口袋戰術」順利攔查到案。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，2日深夜執行勤務時，發現一輛自小客車拒檢逃逸，勤務中心派遣興國、中壢派出所出動5車18名警力圍捕，警網啟動「口袋戰術」，經過追捕後在龍岡路一段與中北路二段口成功攔獲該車到案。

▲桃園市潘姓男子2日深夜開車搭載女友在中壢地區拒檢逃逸，中壢警方攔查後執行搜查。（圖／中壢警方提供）

警方查出，駕駛36歲潘姓男子因妨害自由、詐欺、偽造文書、毒品等7案遭通緝中，警方搜查車內時，在31歲陳姓女子隨身包包內查獲改造手槍1把（含子彈）、安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。經警訊後，將潘男移送歸案外，同車陳女則依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲中壢警方攔查潘男等人到案，在車上查出改造手槍與子彈、安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於危害社會治安的不法分子絕不寬貸，將持續強化查緝作為，全力打擊槍毒犯罪，維護社會安全與治安穩定。

