國際 國際焦點

伊朗打多久？傳美軍增援「恐燒至9月」　開轟100小時震撼畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國中央司令部4日發布影片表示，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經進入第100小時，宣揚這場「史上最致命、最複雜、最精準」的伊朗空襲行動。與此同時，外媒最新消息指出，針對這場行動的情報支援時間至少為期100天，甚至很可能持續到今年9月。

▲▼美國中央司令部（U.S. Central Command）發布「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）100小時影片。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲美國中央司令部發布「史詩怒火行動」100小時影片。（圖／翻攝X@CENTCOM，下同。）

史詩怒火100小時　最新影片曝光

美國中央司令部（U.S. Central Command）發布宣傳影片表示，「我們的中東駐軍正在執行史無前例的行動，消除將近半個世紀以來，伊朗持續威脅美國人的能力。」

影片旁白強調，「我們沒有挑起戰爭，而是在川普總統領導下，終結這場戰爭。作戰行動目前仍在全力進行中，而且會持續至完成所有目標為止。」

此前，美國總統川普2日提出空襲3大主要目標，包括殲滅伊朗海軍、摧毀伊朗飛彈基地、遏止核武發展。

傳美軍急增援　被質疑準備不足

美媒《政客》（POLITICO）取得通知文件報導，中央司令部正要求五角大廈，派遣更多軍事情報人員前往其佛州坦帕（Tampa）總部，支援針對伊朗的作戰行動。支援時間預計至少100天，但很可能持續至9月。

報導指出，這是政府首次為伊朗戰爭發出情報人員增援需求，也顯示五角大廈正為長期作戰做準備，時程遠遠超過川普最初設定的「4週衝突」。

▲▼美國中央司令部（U.S. Central Command）發布「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）100小時影片。（圖／翻攝X@CENTCOM）

美軍行動通常會事先完成部署與安排，緊急增援凸顯了川普政府並未充分預期到這場戰爭造成的廣泛影響。

曾處理中東事務的前美國資深外交官費爾斯坦（Gerald Feierstein）直言，「我們看到的是一場完全臨時起意的行動，似乎沒人真正理解或相信這場軍事行動即將發生。感覺好像他們週六早上醒來才決定要開戰了。」

03/03 全台詐欺最新數據

連轟17次！伊朗人回顧空襲瞬間：房子都在搖

以色列與美國2月28日清晨發動斬首行動，炸死伊朗最高領袖哈米尼，震撼全球。隨後軍事攻擊持續不斷，導彈與戰機輪番轟炸伊朗境內軍事及戰略設施。有民眾表示，空襲至今至少發生了17次爆炸，甚至連房子都在搖晃。

