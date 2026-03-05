千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

▲阿里巴巴千問AI大模型。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴旗下AI大模型「千問」（Qwen）突傳出人事異動，核心技術負責人林俊暘昨（4）日凌晨在個人社群平台主動發文表示將離任，尤其在阿里近期將大模型B端品牌與C端應用統一為「千問」，密集就未來AI戰略定調之際，引起外界無限遐想，也讓相關領域輿論對千問團隊後續路線與組織調整高度關注。

《每日經濟新聞》報導，3月4日凌晨，千問核心負責人林俊暘在社交平台表示：「me stepping down.bye my beloved qwen.」（我卸任了。再見了，我親愛的千問）當前，AI是阿里的戰略核心，千問（Qwen）技術負責人的離任消息無異於「平地驚雷」。

▲阿里巴巴旗下AI旗艦大模型千問的核心負責人林俊暘離職。（圖／翻攝微博，下同）

公開資訊顯示，林俊暘1993年出生，現年33歲，他於2019年碩士畢業後加入阿里巴巴達摩院，曾是阿里最年輕的P10級技術負責人。

阿里2022年底將達摩院語言、視覺等AI團隊整體併入阿里雲成立「通義實驗室」，林俊暘此時被任命為通義千問系列大模型技術負責人，直至2023年4月在阿里雲峰會上，阿里正式發表「通義千問」大模型，並宣示將其接入阿里各項業務進行改造，千問就此定位為拉升集團AI轉型的系統性工程。

2023年6月至12月，阿里密集發布多款基於通義千問的垂直場景應用；同年12月，阿里雲開源通義千問720億參數模型Qwen-72B、18億參數模型Qwen-1.8B及音頻大模型Qwen-Audio，進入2024年，阿里一方面加速模型性能迭代，另方面積極建構開源生態，林俊暘本人也以個人身分活躍於國際開發者社群。

千問在2025年被進一步抬升至「AI to C」的戰略高度：2025年11月17日阿里正式宣佈「千問」項目、全面進軍AI to C市場，千問App公測版也於當天迅速上線。

2026年3月2日，阿里又將大模型B端品牌與C端應用品牌統一為「千問」，並說明中文為「千問大模型」、英文為「Qwen」，「通義千問」名稱將不再使用，「通義實驗室」則作為阿里旗下AI機構的組織架構名稱。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅稱，林俊暘突然離任，背後「可能存在外部環境變化與個人發展需求之間的衝突」，市場上或有「前Gemini團隊成員空降」的傳聞，若出現此類人事調整，可能象徵阿里在開源與商用工程化落地之間的權重重新配置。

就在昨（4）日下午13時左右，通義實驗室緊急召開全員會議，阿里高層在會中對此次調整的定性為「Qwen沒有收縮，是一次團隊擴張」，還多次強調千問基礎模型是集團當前最重要的事情，相關基礎模型研發與底層基礎設施（Infra）建設將在集團層面統籌推進。