力挺WBC中華隊！礁溪老爺5折　姓名同音中華隊員享折扣

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著2026WBC棒球國際賽事熱潮席捲全台，礁溪老爺酒店宣布結合「棒球應援」與「周年慶回饋」雙重驚喜，即日起推出一系列餐飲與住宿優惠。凡姓名與中華隊球員同名或同音者，至雲天自助餐廳用餐最高享5折優惠；此外，周年慶專案更祭出每人每晚僅2,500元起的超值房價，邀請旅客一同為英雄吶喊，享受質感假期。

為力挺2026WBC中華隊，礁溪老爺即日起至3月18日限時推出「英雄同名」活動。旅客姓名凡與中華隊任一球員名字「三字同音」者，至雲天自助餐廳用餐享5折優惠（服務費另計）；「兩字同音」亦享8折免服務費。若身分證首字母符合「T.E.A.M.T.A.I.W.A.N」任一字母，或姓名含有「中、華、隊、必、勝、挺、台、灣」任一字，午晚餐亦享8折。

飯店內的醴泉酒吧同步提供賽事大螢幕轉播服務，並推出期間限定的「棒球造型蛋糕」、台式漢堡與應援飲品，讓球迷在五星級飯店內也能感受血脈賁張的球場氛圍。

周年回饋！三天兩夜「風格假期」每人僅2,500元

針對想在春季放鬆的旅客，礁溪老爺即日起至5月31日推出多款周年慶專案：

【風格假期】3天2夜： 平日3人入住14,888元起，換算每人每晚僅約2,500元，可一次體驗舒適客房與超人氣露營車行程。

【微醺輕旅】2天1夜： 平日雙人9,899元起，贈Happy Hour一小時暢飲，並享雲天自助晚餐「買一送一」加購優惠。

【享。老爺】頂級專案： 追求奢華者可選精緻或豪華老爺套房（22,550元起），含岩波庭無菜單料理晚餐及專業背部放鬆療程。

除了實體活動，礁溪老爺官方Facebook粉絲專頁自即日起至3月17日發起「應援照片分享」抽獎。網友只要上傳應援照片並完成指定任務，就有機會贏得價值16,500元的雙人露營車體驗券。

飯店將於4月加碼推出雲天自助餐廳午餐券「買10送1」優惠（每張909元），將棒球熱潮與周年慶的喜悅一路延續。詳情請上礁溪老爺官網：https://hotelroyals.com.tw/gQJEb。