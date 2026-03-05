　
力挺WBC中華隊！礁溪老爺5折　姓名同音中華隊員享折扣

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

隨著2026WBC棒球國際賽事熱潮席捲全台，礁溪老爺酒店宣布結合「棒球應援」與「周年慶回饋」雙重驚喜，即日起推出一系列餐飲與住宿優惠。凡姓名與中華隊球員同名或同音者，至雲天自助餐廳用餐最高享5折優惠；此外，周年慶專案更祭出每人每晚僅2,500元起的超值房價，邀請旅客一同為英雄吶喊，享受質感假期。

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

為力挺2026WBC中華隊，礁溪老爺即日起至3月18日限時推出「英雄同名」活動。旅客姓名凡與中華隊任一球員名字「三字同音」者，至雲天自助餐廳用餐享5折優惠（服務費另計）；「兩字同音」亦享8折免服務費。若身分證首字母符合「T.E.A.M.T.A.I.W.A.N」任一字母，或姓名含有「中、華、隊、必、勝、挺、台、灣」任一字，午晚餐亦享8折。

飯店內的醴泉酒吧同步提供賽事大螢幕轉播服務，並推出期間限定的「棒球造型蛋糕」、台式漢堡與應援飲品，讓球迷在五星級飯店內也能感受血脈賁張的球場氛圍。

周年回饋！三天兩夜「風格假期」每人僅2,500元
針對想在春季放鬆的旅客，礁溪老爺即日起至5月31日推出多款周年慶專案：

【風格假期】3天2夜： 平日3人入住14,888元起，換算每人每晚僅約2,500元，可一次體驗舒適客房與超人氣露營車行程。

【微醺輕旅】2天1夜： 平日雙人9,899元起，贈Happy Hour一小時暢飲，並享雲天自助晚餐「買一送一」加購優惠。

【享。老爺】頂級專案： 追求奢華者可選精緻或豪華老爺套房（22,550元起），含岩波庭無菜單料理晚餐及專業背部放鬆療程。

除了實體活動，礁溪老爺官方Facebook粉絲專頁自即日起至3月17日發起「應援照片分享」抽獎。網友只要上傳應援照片並完成指定任務，就有機會贏得價值16,500元的雙人露營車體驗券。

飯店將於4月加碼推出雲天自助餐廳午餐券「買10送1」優惠（每張909元），將棒球熱潮與周年慶的喜悅一路延續。詳情請上礁溪老爺官網：https://hotelroyals.com.tw/gQJEb

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

▲▼應援2026WBC！礁溪老爺「姓名中1字」也打折，大螢幕看球爽吃。（圖／礁溪老爺提供，下同）

03/03 全台詐欺最新數據

砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

力挺WBC中華隊！礁溪老爺5折　姓名同音中華隊員享折扣

張育成感動：像在家一樣！愛你們！

張育成感動：像在家一樣！愛你們！

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日正式開打，中華隊首戰對上澳洲。大會賽後公布，本場比賽共有4萬0523名觀眾進場觀戰，東京巨蛋湧入大量台灣球迷應援。中華隊球星張育成賽後受訪直言，在巨蛋聽到滿場應援聲，「就像在家一樣」。

澳洲WBC輪值更有彈性

澳洲WBC輪值更有彈性

神閃躲！張育成搶上壘　談好球帶爭議

神閃躲！張育成搶上壘　談好球帶爭議

贏台灣爆冷？澳洲霸氣回應：才不意外

贏台灣爆冷？澳洲霸氣回應：才不意外

張奕滿壘「拆彈」　挨轟讚對手很厲害

張奕滿壘「拆彈」　挨轟讚對手很厲害

