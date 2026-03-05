　
    • 　
>
WBC輸澳洲還有救！專家揭3大續命劇本：這情況最穩

▲WBC中華隊以0：3輸給澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽C組分組賽事首戰中華隊惜敗，但運彩公會理事長何昱奇強調，中華隊邁向晉級之路有三種劇本。（圖／記者林敬旻攝）

記者游瓊華／台中報導

今天世界經典棒球賽C組分組賽事登場，中華隊以三分之差惜敗澳洲隊。運彩公會理事長何昱奇表示，中華隊今天敗給澳洲，晉級之路會變得困難，但仍存在3種可能的劇本，分別是3勝1敗晉級、2勝2敗互咬晉級以及第三種爆冷混戰劇本。

今天中華隊對澳洲賽事，賽前中華隊重砲手李灝宇「輕微拉傷」退賽、賽中中心打者陳傑憲挨觸身球手指骨裂也退賽，加上澳洲左投有效封鎖打線，中華隊惜敗澳洲。

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊中心打者陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

不過，何昱奇也提到中華隊邁向複賽之路的三種劇本，第一種情況是「3勝1敗晉級」。輸給澳洲後，中華隊接下來的比賽必須全部拿下，最終以3勝1敗結束小組賽。如果同組有一支強隊如日本同樣3勝1敗，中華隊仍有機會以小組第二名晉級八強，這是最單純且相對穩定的晉級方式。

第二種情況是「2勝2敗互咬晉級」：若多支球隊戰績接近，例如中華隊、澳洲與其他隊伍同為2勝2敗，就會進入比較複雜的排名規則。此時大會會依序比較球隊之間的對戰結果、失分率（TQB）以及得失分差來決定名次。因此若中華隊能在接下來的比賽中拉開比分、降低失分，就仍有機會在多隊同戰績的情況下擠進前二名，取得前往邁阿密的門票。

第三種情況是「爆冷混戰劇本」：若小組中的強隊意外輸球，例如澳洲或其他競爭對手被較弱隊伍擊敗，小組可能出現多支球隊戰績接近的情況，例如3勝1敗與多隊2勝2敗並存。此時晉級名額就會取決於整體得失分與失分率計算，中華隊仍可能在混戰中取得第二名。

整體來看，今天輸給澳洲，中華隊要維持晉級希望，後續比賽至少要再拿下兩場勝利，同時盡量拉開得分差並控制失分。只要小組最終出現多隊2勝2敗的局面，中華隊仍有機會透過計算排名晉級八強。

03/03 全台詐欺最新數據

