政治 政治焦點 國會直播 專題報導

空姐大戰！賴瑞隆嫡系正妹新人爆冷出線　對決20年資歷大學姊

▲高雄前鎮小港將上演「空姐大戰」。 。（合成圖／記者吳奕靖製作）

▲高雄前鎮小港將上演「空姐大戰」，左為黃敬雅，右為國民黨現任市議員陳麗娜 。（合成圖／記者吳奕靖製作）

記者吳奕靖／高雄報導

2026年高雄市議員選戰逐漸升溫，前鎮、小港選區可能出現一場罕見的政治對決「空姐大戰」。一邊是深耕地方超過20年的資深市議員陳麗娜，另一邊則是投入政壇的新秀黃敬雅，兩人都曾是航空業空服員，如今在地方政治舞台正面交鋒，也讓這場選戰多了幾分話題性。

從空服員到資深議員　陳麗娜深耕地方20年

現任高雄市議員陳麗娜，是前鎮、小港選區長期代表中國國民黨參選的重要人物。她早年曾任復興航空空服員，之後投入地方政治，2002年當選高雄市議員後一路連任至今，在地方政壇已經耕耘超過20年。多年來陳麗娜在前鎮、小港建立穩定的基層組織網絡，從里長系統到地方社團都有相當紮實的基礎，長期關注港區交通、石化管線安全、大林蒲遷村與地方建設議題，也讓她在歷次選舉中都能維持穩定票源。對藍營而言，陳麗娜一直是前鎮、小港少數能夠穩住基本盤的重要戰將。

▲高雄前鎮小港將上演「空姐大戰」。 。（合成圖／記者吳奕靖製作）

▲前鎮小港初選結束，5日將是鳳山初選，黃敬雅過去曾跟蘇致榮合體 （圖／記者吳奕靖翻攝）

黃敬雅曾披基進戰袍　轉入民進黨再戰議員

相較之下，黃敬雅則是近年才進入政治舞台的新面孔。她同樣出身航空業，曾任空服員，2022年地方選舉時曾代表台灣基進黨參選高雄市議員第10選區（前鎮、小港），當時主打公共安全與青年政治參與，不過最終未能當選。近年黃敬雅逐漸進入民進黨政治體系，並加入立委賴瑞隆團隊擔任助理，開始在地方政治圈累積能見度。在賴瑞隆團隊支持下，這一次民進黨議員初選中，她成功突圍取得提名資格，也讓她正式站上前鎮、小港議員選戰舞台，再戰陳麗娜的聲勢將不同以往。

前鎮、小港向來被視為立委賴瑞隆長期經營的本命區，隨著賴瑞隆代表民進黨角逐高雄市長，2026年選戰的議員布局自然備受關注。地方政治人士分析，黃敬雅的出線，對民進黨而言是在「後陳其邁時代」逐漸成形的政治環境下，「嫡系子弟兵」逐步進入地方議會版圖。

「空姐大戰」成為前鎮小港選戰焦點

因此，陳麗娜對上黃敬雅的局面，不僅是資深議員與政治新人的對決，也因為兩人都曾是空服員背景，而形成話題十足的「空姐大戰」。對前鎮、小港選區而言，這場對決不只是兩位女性政治人物的競爭，也象徵著地方政治版圖中「穩定經營」與「世代更新」兩種路線的碰撞。隨著2026年選戰逐漸升溫，前鎮、小港選區也將成為高雄議員選舉中最受關注的焦點之一。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

