2024兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸「十五五」規劃綱要草案今（5）日出爐，其中設有兩岸關係專章，強調陸方要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，並持續推出實施惠及台胞台企的政策措施，加強產業合作，打造兩岸共同市場。兩岸交流方面，草案稱要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來。

該份草案文件高達135頁，其中第十七篇為「堅持和完善『一國兩制』推進祖國統一」，分別設有第五十九章「促進香港、澳門長期繁榮穩定」及第六十章「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。

第六十章為涉台專章，開頭即強調，堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。

該章第一節為「推動兩岸經濟合作」，首先表示將持續出台實施惠及台胞台企的政策措施，引導台胞台企積極融入和服務構建新發展格局，支持台企扎根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建「一帶一路」，加強產業合作，打造兩岸共同市場。

其次，支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，推進平潭、昆山、東莞等兩岸合作重點平台和海峽兩岸產業合作區建設。支持建設多層次兩岸金融市場，鼓勵符合條件的台資企業在大陸上市。

第二節為「深化兩岸交流」，首先指出要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融。深化兩岸教育、醫療等領域合作和社會保障、公共資源共享。促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。

最後是加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件。團結廣大台灣同胞，共創中華民族綿長福祉。