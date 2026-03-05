美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」　伊朗外長警告：美國將無比後悔

▲美軍擊沉伊朗巡防艦「德納號」 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國潛艦4日擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena），造成船上至少87人死亡，多人失蹤，這也是美軍二戰以來首度在實戰以魚雷命中船艦。針對這起事件，伊朗外交部長阿拉奇稱美軍此舉是暴行，警告美國絕對會為此感到後悔。

魚雷炸沉伊朗軍艦 美軍80年大招重出江湖

CNN、衛報、路透等報導，這起事件發生在斯里蘭卡海岸附近，伊朗海軍新型巡防艦德納號才剛結束印度海上演習活動，沒想到途經國際水域返回伊朗途中，遭到美軍潛艦魚雷攻擊。根據影片，當時美軍魚雷在德納號下方爆炸，船體遭到爆炸衝擊力道重創，最終從船尾開始下沉。

當斯里蘭卡海軍艦艇抵達現場時，伊朗軍艦已經完全沉沒，只留下一片油污，只救起32人。當局表示，這32名獲救者正在斯里蘭卡接受治療。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在記者會上表示，美軍潛艦在印度洋擊沉伊朗軍艦，「這艘軍艦原本以為在國際水域很安全，結果被魚雷擊沉」。翻開資料，美軍潛艦最近一次發射魚雷攻擊敵艦的時間點在1945年8月14日，當時托斯克號（U.S.S. Torsk）發射2枚魚雷擊沉日本巡邏護航艦CD-13，造成日艦28人死亡。

伊朗批美軍暴行

針對伊朗軍艦遭美軍擊沉一事，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台X發文表示，「美軍在距離伊朗海岸2000英里的海域犯下暴行」，德納號是在國際水域遇襲，且事前並無任何警告，「記住我的話：美國將會為其創下的先例感到無比後悔」。

▼ 伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）