政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：中國對台政策兩線並進　持續推兩岸融合＋強化軍事能力

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

中國全國人大5日開幕，國務院總理李強發表工作報告，2026年中國國防預算將增7%，總額來到1.9兆（約8.7兆新台幣）；而涉台部分，重申堅持一個中國與九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，並反對外部勢干預等論調。對此，前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，從中國整體戰略脈絡來看，目前的對台政策其實兩線並進：一條是持續推動兩岸融合發展，另一條則是持續強化軍事能力，「這兩條路線並不是互相矛盾，而是並行存在，構成中國對台長期運作的政策結構」。

中國國務院總理李強在今年政府工作報告中的對台談話，大致延續過去的政策框架，包括重申「一個中國原則」與「九二共識」，並強調「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」。同時，中國也再次強調推動兩岸交流合作與融合發展。

對此，洪浦釗受訪時解析，從文字語氣來看，整體並沒有明顯升高緊張局勢，但若放在中國整體政策與安全環境中觀察，真正值得注意的並不是語言本身，而是政策運作的長期方向。

洪浦釗表示，所謂「融合發展」，並不只是兩岸經貿往來或一般交流，而是透過產業合作、就業機會與制度安排，使人員、資本與產業逐步嵌入中國的經濟與社會體系。從中國政治體制的治理邏輯來看，這更像是一種制度性的長期安排，而不是短期政策宣示。

洪浦釗指出，與此同時，中國在軍事領域的投入也逐年持續增加。今年中國軍費達到人民幣1兆9095.61億元，年增7%，而過去三年軍費增幅也大致維持在7%左右。這顯示即使在經濟成長放緩與財政壓力增加的情況下，中國仍然優先推動軍事能力現代化，反映其對區域安全競爭的基本判斷並未改變。

洪浦釗說，在這樣的背景下，國際社會在觀察台海局勢時，自然也會同時關注台灣自身的安全投入與防衛決心。他表示，如果台灣的國防預算在國內政治過程中長期受到制肘，外界可能會對台灣的安全承擔能力產生疑問。這不只是單純的朝野預算爭議，而是會被放在整體區域安全結構與戰略評估中一起觀察。

因此，洪浦釗認為，在中國持續增加軍費並強化軍事能力的情況下，台灣是否展現穩定而清楚的防衛決心，將直接影響國際社會對台海安全情勢的判斷。他強調，如果台灣連基本的安全防衛預算投入都難以形成共識，對外傳達的決心訊號就會變得模糊，這對台灣在國際安全體系中的位置並不利。

洪浦釗說，朝野應盡速完成軍購特別預算的審議，並有整體戰備考量，而不是零碎式的政治協商，以因應日益險峻的中國軍力威脅。

03/03 全台詐欺最新數據

英國《天空新聞》安全與國防編輯海恩斯（Deborah Haynes）指出，美國總統川普下令「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，為「單方面動武達成外交目標」創下危險先例，甚至可能讓中國國家主席習近平認為，更有藉口武力犯台。

關鍵字：

中國軍費兩岸政策台海局勢防衛預算國際安全

