消費焦點

【廣編】來根SNICKERS　就有機會到高雄與SEVENTEEN成員MINGYU相見

來根SNICKERS®，就有機會到高雄與 SEVENTEEN 成員 MINGYU相見（圖／SNICKERS®提供）

【廣編特輯】

圖、文／ SNICKERS®提供

好奇 SEVENTEEN 的 MINGYU 如何始終保持滿滿活力？SNICKERS® 將答案直接帶到高雄，推出一場你絕對不想錯過的快閃體驗活動。

SNICKERS® 今年於亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」品牌活動，再次證明當飢餓來襲時，SNICKERS® 是年輕忙碌族群的最佳能量補給，幫助大家保持專注、充滿動力、隨時迎接下一個挑戰；正如同 SEVENTEEN 的 MINGYU 所展現的行動力與活力，他也成為本次活動的代表人物，展現 SNICKERS® 所主張的能量與節奏。

這些 MINGYU 與 SNICKERS® 共通的特色將在 2026 年 5 月 14 日至 17 日於高雄流行音樂中心舉辦的 SNICKERS® 「能量補給站」快閃活動中全面展現。現場規劃多項趣味體驗，讓消費者親身感受 SNICKERS® 如何從「飢餓」帶你回到「充滿能量」的狀態。你可以踏上球場挑戰籃球靈感的互動關卡，或透過不同關卡活動測試反應速度。所有設計都圍繞著讓年輕、喜愛運動的消費者感受到SNICKERS®提倡的「去你的餓，做你自己」精神。

除了快閃體驗活動，SNICKERS® 也為粉絲帶來與 MINGYU 見面的機會！只要參加 #SNICKERSwithMINGYU 抽獎，就有機會獲得 2026 年 5 月 16 日於高雄流行音樂中心舉辦的活動門票。
● 活動時間｜2026/ 5 / 14（四）－ 2026/ 5 / 17（日）10:00-19:00
● 活動地點｜高雄流行音樂中心

活動相關資訊、參與方式與入場規範將於後續公告，敬請持續關注 SNICKERS® 官方 Facebook 與Instagram 最新訊息https://www.facebook.com/SNICKERS.TW/?locale=zh_TW / https://www.instagram.com/snickerstw/
 

相關新聞

「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單公開

「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單公開

在競爭激烈的K-pop圈中，身材管理幾乎是偶像的職業素養，但即便是擁有「門面」神顏的SEVENTEEN成員金珉奎（MINGYU），也有過自我懷疑的時刻。前陣子因體重達到85公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台哀嘆：「今天的臉怎麼那麼胖？」

