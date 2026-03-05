高鐵迎10億旅客+應援WBC　搭車限時點數10倍送

▲高鐵祭出「連續10天點數10倍送」史上最強優惠。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

世界棒球經典賽(WBC)預賽今(5)日開打，由於高鐵2月平均每日旅運量24.1萬人次，再刷新高紀錄外，累積旅運量即將破10億人次大關，台灣高鐵宣布今起祭出「連續10天點數10倍送」史上最強優惠，除回饋旅客外，並邀請民眾熱血集結，為Team Taiwan應援，一舉前進邁阿密。

高鐵自2007年通車營運以來，旅量持續成長，日均運量從4.3萬人次一路攀升，2025年日均量上看22.5萬人次，不僅成長逾5倍，2025年全年運量更達8207.1萬人次，一舉突破8千萬人次大關，2025年12月寫下單月總旅運最高紀錄，全月達到740.7萬人次，趨勢延續至今，2026年2月平均每日旅運量24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於高鐵通車迄今累積旅運量即將破10億人次大關，台灣高鐵公司也宣布推出史上最強優惠，高鐵公司說明，活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。

以北高單程、標準車廂成人票價1490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3月5日至3月14日「連續10天點數10倍送」活動期間，可獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約9折優惠。

台灣高鐵表示，期盼將通車營運以來所累積的10億旅客對高鐵的信賴與支持，透過這次活動，強力轉化為全國人民對Team Taiwan場上拚搏的熱血應援，每一球揮棒都是力量，每一球打擊都是希望，超越距離、沒有極限，直接傳送到賽事最前線，成為台灣英雄最堅強的後盾，一路過關斬將，前進邁阿密。

因應旅運成長，台灣高鐵已採購12組N700ST新世代列車，預計今年8月起陸續抵台、2027年起依序上線、服務旅客，未來可望提升尖峰時段運達25%。

高鐵指出，未來將持續擴大車隊規模、強化營運安全、提升旅運品質，更將依照各站旅客的差別需求，規劃多元班表，期望有效分流短中長途旅客，將運能效益最大化，讓旅客享受更加舒適的旅運品質，以回饋10億旅客對高鐵的倚賴與支持。