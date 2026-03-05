　
地方 地方焦點

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

▲台南市114學年度第2學期校長會議在慈濟高中舉行，市長黃偉哲宣布教育發展新方向。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導
台南市教育局5日於慈濟高中演藝廳舉辦「台南市114學年度第2學期校長會議」，以「扎根基礎 迎向未來：讓每個孩子持續進步」為主軸，邀集全市各級學校校長齊聚一堂，共同凝聚新學期教育發展方向。

台南市長黃偉哲親自出席宣布教育推動重點，期盼在校長專業領導下，持續打造兼具品質與溫度的學習環境，立委陳亭妃也到場向全市校長致意。

黃偉哲市長表示，面對數位科技快速發展，學生除了具備扎實的基礎學科能力，也必須學會善用AI工具與數位科技。因此市府在校長會議中請各校協助教師運用教育局開發的「魔鏡2.0」AI學習平台，透過數據分析掌握學生學習狀況，協助教師進行差異化教學，逐步縮短學生學習落差。


黃偉哲指出，未來全市學校也將全面落實「一校一科技主題」，依校本特色發展機器人、Scratch程式積木或無人機等科技課程，讓學生在基礎教育階段即接觸科技應用，培養面對未來社會的重要能力。

黃偉哲進一步表示，在資訊快速流通的時代，學生不只要具備科技能力，也需要培養判讀資訊與表達想法的能力。教育局將持續推動媒體識讀教育，協助學生辨識真假訊息，同時鼓勵學校引導學生學習影片剪輯等數位技能，培養多元表達能力。

此外，市府也要求各校持續扎根學生生活英語能力，鼓勵學生參與「酷英網」英語認證，並推動國際交流活動，讓學生在學習過程中拓展國際視野，提升全球溝通能力。

黃偉哲強調，學校教育同樣肩負培養學生生活素養的重要責任，因此市府持續推動「校園惜食行動」，力拚將學生人均廚餘量降至45公克，培養學生珍惜食物與環境永續的觀念。同時也將微型電動二輪車相關知識納入國高中課程，加強交通安全教育，打造安全且具前瞻性的校園環境。

教育局長鄭新輝表示，扎根學生基本學力是國民教育最重要的核心目標。面對AI快速發展與全球化時代，教育也必須為孩子做好迎向未來的準備。他在會中以「扎根基礎，迎向未來：讓每個孩子都能持續進步」為題，回顧七年來與校長、教師共同努力的成果。

鄭新輝指出，未來各校可善用數位科技落實「課中差異化教學」，讓不同程度學生在每堂課都能有所學習並持續進步，同時推動扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力與全球溝通力等五大政策目標，全面提升學生學習品質與未來競爭力。

