大陸 大陸焦點 特派現場

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

▲江蘇淮安一間超市,購物,消費,內需。（圖／CFP）

▲大陸內需復甦緩慢，影響到經濟表現。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院5日公布新一份《政府工作報告》，將2026年經濟增長目標定為「4.5%-5%」，略低於去年的「5%左右」。報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽解釋，該目標為區間目標，既為應對各種不確定因素留有空間，也有利於各地因地制宜，制定本地區增長目標，有利於引導各方面把精力聚焦到高質量發展上來。

大陸過去幾年都以「左右」來設定經濟增長目標，今年改以區間的方式設定，並特別提到「在實際工作中努力爭取更好結果」。沈丹陽說，這個「兩句話的目標」綜合考慮了國內經濟運行和外部環境變化，兼顧了需要與可能，是一個「既跳起來摸高、又穩得住步伐」的積極務實的目標。

▼大陸國務院總理李強。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

沈丹陽指出，一方面，這個目標既充分考慮今年要為調結構、防風險、促改革留出空間，又與2035年願景目標總體銜接，體現了“十五五”時期夯實基礎、全面發力的要求；另一方面，這個目標與增長潛力是匹配的，「國內外有很多經濟組織、經濟專家、智庫都在測算，總體上跟我們的預期和目標是吻合的，在世界主要經濟體中增速也差不多是最高的。」

沈丹陽說，這個目標是個區間目標，既為應對各種不確定因素留有空間，也有利於各地因地制宜制定本地區增長目標，有利於引導各方面把精力聚焦到高質量發展上來，「今年中國經濟發展的外部環境更趨複雜多變，經濟運行中不確定難預料因素很可能比預料的多，提出這樣的區間目標也是為了應對這些不確定性留有餘地。」

▲舊換新,內需,消費,超市。（圖／CFP）

沈丹陽強調，「在實際工作中努力爭取更好結果」展現了積極進取的目標導向和政策取向，也有兩方面考慮，一方面，經濟具有強大韌性和活力，結構持續向優向好，新質生產力加快成長；另一方面，今年繼續實施更加積極有為的宏觀政策，同時還將深入實施一系列重點領域改革，勢必進一步釋放經濟增長潛力。

沈丹陽還說，「在這樣的情況下，我們認為，只要把各種有利條件用好用足，完全可以爭取更好結果，實現質的有效提升和量的合理增長。」

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

據《中國新聞週刊》報導，北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍認為，從中長期來看，此目標能夠為實現2035年遠景目標提供合理支撐，「若年均增速過低，目標將難以達成，而過度追求高增長可能導致資源錯配與債務風險累積，4.5%-5%的區間平衡了效率與安全。」

蘇劍強調，GDP數字背後更重要的是分配問題和結構問題，「宏觀經濟不能只看總量，更重要的是居民收入和政府收入之間的分配、居民收入結構和失業率等問題。這些問題涉及老百姓是否有能力消費，進而真正擴大內需。」

更多新聞
分析／2026陸軍費預算「花在刀刃上」　宋忠平：軍事體制弊端改革優化

千問AI核心負責人突離職　本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

2024兩會／十五五規劃綱要草案出爐　涉台專章：擴大兩岸人員往來

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

大陸官方於今（5）日《政府工作報告》發布後舉行吹風會，針對外界高度關注的2026年度經濟成長目標「首次」出現區間性數字「4.5%-5%」，《政府工作報告》起草組負責人沈丹陽指出，旨在平衡國內結構調整、防範風險與深化改革的空間，同時確保與2035年人均GDP達到發達國家水平的願景目標銜接。面對外部環境複雜多變的挑戰，沈丹陽強調，區間目標的設定是為了應對不確定性留有餘地，並引導各界將精力聚焦於高質量發展。

