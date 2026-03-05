　
社會焦點

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

▲宜蘭地方法院以傷害致死罪，判沈女7年4月刑期，許男因依傷害罪，被判10月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲李男用工業用高壓風槍抵同事肛門「灌氣」致大腸破裂，因未合解，被宜蘭地院判有期徒刑6個月。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

職場嬉鬧千萬要適可而止！台泥花蓮和平廠前（2024）年發生一起離譜傷害案。李姓與游姓員工在廠區內拿高壓風槍互噴戲耍，李男因不滿游男先將風槍伸進其褲襠噴氣，竟報復性地以風槍對準游男肛門「灌氣」，導致游男乙狀結腸破裂穿孔。宜蘭地方法院審結，依傷害罪判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

判決指出，這起事件發生於前年1月深夜。李、游兩名同事在台泥花蓮和平廠工作期間一時興起，將威力強大的工業用高壓風槍當作玩具互噴取樂。過程中，游男先將風槍伸進李男褲內，此舉引發李男強烈不滿。李男隨即搶過風槍，繞到游男後方，隔著褲子抵住其肛門處扣下風槍板機。

強大的高壓氣體瞬間灌入游男人體，導致游男當場劇痛倒地。經緊急送往羅東博愛醫院急救，醫師診斷其傷勢極為嚴重，包含乙狀結腸氣壓傷併穿孔、腹膜炎及左側輸尿管損傷。

宜蘭地院法官審理時指出，李男雖與游男平時無嫌隙，且事後坦承犯行，但他明知高壓風槍具有強大噴射力，卻仍對準人體脆弱部位攻擊，造成被害人身心巨大創傷。

由於雙方至今未達成和解，法官最終依傷害罪判處李男6個月有期徒刑，得以新台幣1000元折算1日，共計18萬元罰金。全案仍可上訴。

每日新聞精選

03/03 全台詐欺最新數據

397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

罵超商店員「王八蛋」　客人獲判無罪

罵超商店員「王八蛋」　客人獲判無罪

男子阿輝（化名）今年2月間前往超商繳費時，與女店員A發生口角，竟當場氣得大罵「狗東西」、「王八蛋」，因而挨告。不過，宜蘭地院法官日前審理之後，認為阿輝並非反覆、持續辱罵A女，現場也沒有其他人，難以認定構成刑法公然侮辱罪的要件，最終判他無罪。

妻偷吃小王1年　夫「願意放下」轉身放大絕

妻偷吃小王1年　夫「願意放下」轉身放大絕

4月男嬰疑遭虐腦傷僅剩1/4　家屬怒轟：太夭壽

4月男嬰疑遭虐腦傷僅剩1/4　家屬怒轟：太夭壽

法官張軒豪酒駕有罪定讞　遭重判「拔官」

法官張軒豪酒駕有罪定讞　遭重判「拔官」

宜蘭地院法官張軒豪酒駕　判刑4月定讞

宜蘭地院法官張軒豪酒駕　判刑4月定讞

