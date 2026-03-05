行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

▲民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀未在就職前完成放棄大陸國籍手續，參選前也未註銷中國戶籍，但行政單位仍讓李遞補立委，引發各界討論。針對行政單位要對李貞秀提起當選無效之訴，行政院發言李慧芝今（5日）在院會後記者會表示，依《選罷法》，能提出的機關只有選委會；針對制度缺漏問題，她強調，陸委會正與內政部、中選會進行檢討，行政院尊重中選會認定，也希望立法院能儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

針對李貞秀的國籍問題，李慧芝說，根據《公職人員選舉罷免法》第121條規定，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會；至於個別立委參選資格或就職疑慮，行政機關都依法認定跟辦理。內政部早在1月28日函請立法院秘書長要求依法辦理立委就職相關規定，「並沒有慢的問題」。

另外，針對制度缺漏，李慧芝提到，陸委會正與內政部、中選會進行檢討，行政院尊重中選會認定，也希望立法院能儘速行使中選會人事同意權，讓中選會可以正常運作。

內政部次長董建宏重申，內政部已3度函請立法院秘書長以及李貞秀，在就職前應提出放棄國籍的書面證明，請立法院依據《國籍法》第20條提出相關辦理。

董建宏指出，立法院秘書長在2月13日回函裡並未提供相關書面證明，「內政部至今仍未收到李貞秀女士辦理放棄國籍的相關證明文件」，依照《國籍法》規定，立委是由立法院解職，由立法院依規定處理。

至於李貞秀定居的問題，董建宏指出，李貞秀女士在1999年經許可在台定居，經內政部移民署通知後，才於2025年3月向移民署繳交經海基會驗證的註銷中國戶籍公證書，「在此之前，李貞秀的身分並未完成轉換」。

董建宏說，依據《公職人員選舉罷免法》第29條，若發現候選人資格不符規定時，可依同法第121條規定，由行政機關中的選舉委員會提起當選無效之訴。