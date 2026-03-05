驚蟄鳥獸出沒增風險 台電金門動員54人強化電網　防停電提前出擊

▲台灣電力公司金門區營業處啟動春季穩定供電專案，動員人力與機具全面強化電網巡檢與維護作業。(圖／台灣電力公司金門區營業處提供)

記者鄭逢時／金門報導

今（5）日適逢二十四節氣「驚蟄」，萬物甦醒、鳥獸活動漸趨頻繁。為防範鳥巢築設、蛇獸出沒及樹竹生長碰觸線路引發停電，台灣電力公司金門區營業處啟動春季穩定供電專案，動員人力與機具全面強化電網巡檢與維護作業，展現守護離島供電穩定的決心。

金門區營業處表示，每年春季氣候回暖，鳥類築巢、蛇類與小型動物活動增加，加上樹木快速生長，都可能造成線路短路或設備故障。為降低事故風險，區處由處長顏國俊率隊舉行誓師大會，整合自營工班與承攬商共54人，出動車輛與機具27台，展開重點線路巡檢與預防性維護。

此次行動的重點包括清除電桿及設備上的鳥巢、修剪接近線路的樹竹、加裝驅鳥器與防蛇網等防護設施，並將部分裸露設備進行被覆化處理，以提升絕緣保護。同時也導入紅外線檢測技術，提前掌握設備溫度異常情形，找出潛在弱點，以期從源頭降低停電機率。

顏國俊指出，強化電網韌性須從日常維護做起，區處未來將持續優化配電系統與巡檢機制，落實各項預防措施，提供鄉親更安全穩定的用電環境。他也提醒民眾，若發現電桿上有鳥巢、住家附近有樹竹或鳥獸碰觸到電線，或有出現電線脫落等情況，可撥打1911客服專線，或透過「台灣電力APP」拍照通報，共同維護金門供電安全。