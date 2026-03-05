台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國、以色列聯手攻打伊朗，伊朗展開反擊，掀起中東地區戰事。傳出有台灣旅行團因航班問題滯留卡達，20餘人求助無門組「自救團」自行洽接旅行社包車逃難。對此，外交部今（5日）回應，昨晚半夜已接上線，駐處協助搭機，目前正搭乘阿聯酋飛機，預計在下午4時許返台。

外交部次長吳志中說，關於卡達的自救團，目前外交部的作為是，所有旅行團外交部跟交通部都有一起掌握，可能有一些散客，外交部希望國人能主動致電外交部，而昨晚半夜已接上線。

吳志中說，目前掌握，卡達目前確實有一位吳姓同胞，今天已經到利雅德，駐處已協助登機，應該是搭阿聯酋的班機回台，下午4點會有旅行團約40多人、整體200多人返國，外交部也派遣陳明祺次長前往歡迎，並關心是否還有需要幫助的。

吳志中強調，當地國人有任何需要外交部協助，可以致電外交部，都會給予最大協助。從戰事衝突開始後，外交部的駐館，也都逐一致電當地僑胞詢問是否有需要協助的。

▼外交部次長吳志中出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▼外交部提供旅外國人在中東地區撤離應對指南跟聯繫方式，盼國人主動與外館聯絡。（圖／外交部提供，下同）