政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

▲▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲，其實監視攝影系統早就被以色列牢牢掌握。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國、以色列聯手攻打伊朗，伊朗展開反擊，掀起中東地區戰事。傳出有台灣旅行團因航班問題滯留卡達，20餘人求助無門組「自救團」自行洽接旅行社包車逃難。對此，外交部今（5日）回應，昨晚半夜已接上線，駐處協助搭機，目前正搭乘阿聯酋飛機，預計在下午4時許返台。

外交部次長吳志中說，關於卡達的自救團，目前外交部的作為是，所有旅行團外交部跟交通部都有一起掌握，可能有一些散客，外交部希望國人能主動致電外交部，而昨晚半夜已接上線。

吳志中說，目前掌握，卡達目前確實有一位吳姓同胞，今天已經到利雅德，駐處已協助登機，應該是搭阿聯酋的班機回台，下午4點會有旅行團約40多人、整體200多人返國，外交部也派遣陳明祺次長前往歡迎，並關心是否還有需要幫助的。

吳志中強調，當地國人有任何需要外交部協助，可以致電外交部，都會給予最大協助。從戰事衝突開始後，外交部的駐館，也都逐一致電當地僑胞詢問是否有需要協助的。

▼外交部次長吳志中出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼外交部次長吳志中出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▼外交部提供旅外國人在中東地區撤離應對指南跟聯繫方式，盼國人主動與外館聯絡。（圖／外交部提供，下同）

▲▼「中東情勢因應 外交部應變作為」懶人包。（圖／外交部提供）

▲▼外交部在政院院會說明因應中東情勢應變作為。（圖／外交部提供）

▲▼外交部在政院院會說明因應中東情勢應變作為。（圖／外交部提供）

03/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！台吐簽署避免雙重課稅　期許建立家人情誼

新北議員財報曝！議長蔣根煌債務暴增3億　藍營「土地公」背債45億

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝：難忘的「戰事之旅」

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

被點名批綠袍出戰新竹市長　李慧芝：我的日常是政策跟政務

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！台吐簽署避免雙重課稅　期許建立家人情誼

新北議員財報曝！議長蔣根煌債務暴增3億　藍營「土地公」背債45億

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝：難忘的「戰事之旅」

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

被點名批綠袍出戰新竹市長　李慧芝：我的日常是政策跟政務

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！　台吐簽署避免雙重課稅

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！　台吐簽署避免雙重課稅

外交部長林佳龍正以總統賴清德特使身分訪問友邦吐瓦魯，4日晚間透過社群表示，訪團深切感受到吐瓦魯最溫暖、最真摯的款待。吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）特別以隆重國宴接待，並安排傳統歌舞表演，讓他深刻體會吐瓦魯人民的熱情與善意。林佳龍並在戴斐立邀請下跳了一小段傳統舞蹈Fatele，為雙方留下珍貴回憶。

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝

鄭麗文強推軍購3500億+N版本　稱尊重黨團自主

鄭麗文強推軍購3500億+N版本　稱尊重黨團自主

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

美伊戰爭外交部旅客自救美國以色列伊朗中東局勢

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

