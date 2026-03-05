趕上班！賓士閃公車撞4車側翻！駕駛受困獲救　敦南狂塞1.5小時



▲嚴男駕駛為閃避轉彎公車，連續追撞多部汽車，自己翻車受困所幸並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

5日凌晨6時許北市大安區敦化南路一段發生一起驚險的連環追撞事故。嚴姓男子（57歲）駕駛白色賓士休旅車上班途中，疑似因車速過快，加上為了閃避切入的公車，導致車輛失控「如保齡球般」衝撞路邊車格內的車輛後翻覆，現場波及4部汽機車，嚴男受困被救出後奇蹟僅受輕傷，並無生命危險。



大安警方調查，當時嚴男駕駛白色休旅車沿敦化南路一段北往南方向行駛。在行經138號前時，疑似因車速過快要閃避從公車專用道向右切入的公車，導致車輛瞬間失控向右偏滑。







白車先是猛烈撞擊停放在路邊停車格內的黑色轎車，巨大的衝擊力導致黑車再向前推撞前方的轎車。白車碰撞後並未停下，車身彈向左側，擦撞到前方正在行駛的銀色轎車，導致銀色轎車失控衝上人行道撞擊路樹。最後，白車在馬路上旋轉180度後向左側翻，嚴男當場受困車內。



大安警方接獲報案後，立即啟動交通快打機制，派員管制市民大道、敦化路口往南的外側車道。消防隊員到場後，動用破壞器材切開變形的車體，將受困的嚴男救出，並緊急送往國泰醫院救治。







整起車禍案發後約1小時30分排除，直到上午8時40分後該處車流才恢復正常，詳細的肇事責任歸屬與原因，仍待北市交大事故鑑定後釐清。大安警方藉此案例提醒駕駛人，清晨車流量雖相對較少，但仍應嚴格遵守道路速限，並建立「防禦駕駛」觀念，隨時注意車前狀況，確保自身與他人的用路安全。

