陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕，總理李強發表「2026政府工作報告」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方於今（5）日《政府工作報告》發布後舉行吹風會，針對外界高度關注的2026年度經濟成長目標「首次」出現區間性數字「4.5%-5%」，《政府工作報告》起草組負責人沈丹陽指出，旨在平衡國內結構調整、防範風險與深化改革的空間，同時確保與2035年人均GDP達到發達國家水平的願景目標銜接。面對外部環境複雜多變的挑戰，沈丹陽強調，區間目標的設定是為了應對不確定性留有餘地，並引導各界將精力聚焦於高質量發展。

大陸國務院新聞辦公室5日（星期四）上午11時30分舉行吹風會，由《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽，《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛解讀《政府工作報告》，回答記者提問。

▲ 政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽先生。（圖／翻攝 中國網）

針對美國媒體《美國國際市場新聞社記者》提問，「《政府工作報告》提出今年經濟增長的預期目標為4.5%-5%，出於哪些考慮？」

沈丹陽在記者會拆解政策考量。他指出，今年的經濟增長目標實際上是兩句話，即「經濟增長4.5%-5%、在實際工作中努力爭取更好結果」。綜合考慮大陸國內經濟運行和外部環境變化，兼顧需要與可能，「既跳起來摸高、又穩得住步伐」的積極務實的目標。

沈丹陽進一步解釋，一方面，這個目標既充分考慮今年要為調結構、防風險、促改革留出空間，又與2035年願景目標總體銜接，體現了「十五五」時期夯實基礎、全面發力的要求。

沈丹陽進一步介紹，黨的十九屆五中全會明確提出，到2035年人均國內生產總值要達到發達國家平均水平。「十四五」時期經濟已經實現年均5.4%的增長，據專家研究測算，按照「到2035年人均GDP達到2萬美元以上、比2020年翻一番」這樣一個願景目標來倒算。

沈丹陽稱，「未來十年我國經濟年均增長4.17%以上就可以實現這個目標。另一方面，這個目標與我國增長潛力是匹配的，國內外有很多經濟組織、經濟專家、智庫都在測算，總體上跟我們的預期和目標是吻合的，在世界主要經濟體中增速也差不多是最高的。」

沈丹陽進一步解讀，「這個目標是『區間目標』，應對各種不確定因素留有空間，也有利於各地因地制宜制定本地區增長目標，有利於引導各方面把精力聚焦到高質量發展。」

沈丹陽強調，今年大陸經濟發展的外部環境更趨複雜多變，經濟運行中不確定難預料因素很可能比預料的多，提出這樣的區間目標也是為了應對這些不確定性留有餘地。關於今年外部環境的不確定性，外界也看到最近的國際形勢。

最後，他強調，這個「兩句話的目標」包含「在實際工作中努力爭取更好結果」，展現了積極進取的目標導向和政策取向。這也有兩方面考慮，一方面，大陸方面經濟具有強大韌性和活力，結構持續向優向好，新質生產力加快成長。另一方面，今年繼續實施更加積極有為的宏觀政策，同時還將深入實施一系列重點領域改革，勢必進一步釋放經濟增長潛力。

沈丹陽補充強調，「所以在這樣的情況下，我們認為，只要把各種有利條件用好用足，完全可以爭取更好結果，實現質的有效提升和量的合理增長。 」