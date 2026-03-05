炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

▲彰化男子求愛炫耀下體狂傳自拍圖。（示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因愛慕一名正妹，持續透過LINE傳送「老婆是看到我的XX嚇到離婚」、「我的XX很粗很大」等訊息內容，甚至直接傳送裸露下體的自拍照，女子嚇到報警提告。法院審理，認定其行為構成跟蹤騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金。

根據判決書指出，該名男子從去年3月中旬到4月底，一個多月的時間裡，他不斷透過LINE傳送各種帶有強烈性暗示的訊息騷擾對方。訊息內容不堪入目，不僅炫耀自己的下體尺寸，甚至直接詢問對方要不要看下體照片，最後更直接傳送下體裸照，行徑相當離譜。

正妹面對這些如雪片般飛來的噁心訊息，日常生活受到嚴重干擾，心生畏懼，擔心自身安全，最終決定不再隱忍，帶著對話截圖等證據向警方報案。男子到案後對於自己的犯行坦承不諱，檢方偵結後依違反《跟蹤騷擾防制法》將他向法院聲請簡易判決處刑。

全案進入彰化地方法院審理，法官審酌，男子持續傳送騷擾訊息給告訴人，造成女子心生畏怖，影響其日常生活及社會活動，所為應予非難。不過考量到他犯後坦承犯行，且過去沒有前科紀錄，兼衡其犯罪動機、目的、手段、騷擾期間長短、情節，以及教育程度、職業等一切情狀，量處拘役30日，可易科罰金。