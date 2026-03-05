　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

▲▼有醫師指出，健身恐怕使陰莖暫時縮小。（圖／取自Pixabay）

▲彰化男子求愛炫耀下體狂傳自拍圖。（示意圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子因愛慕一名正妹，持續透過LINE傳送「老婆是看到我的XX嚇到離婚」、「我的XX很粗很大」等訊息內容，甚至直接傳送裸露下體的自拍照，女子嚇到報警提告。法院審理，認定其行為構成跟蹤騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金。

根據判決書指出，該名男子從去年3月中旬到4月底，一個多月的時間裡，他不斷透過LINE傳送各種帶有強烈性暗示的訊息騷擾對方。訊息內容不堪入目，不僅炫耀自己的下體尺寸，甚至直接詢問對方要不要看下體照片，最後更直接傳送下體裸照，行徑相當離譜。

正妹面對這些如雪片般飛來的噁心訊息，日常生活受到嚴重干擾，心生畏懼，擔心自身安全，最終決定不再隱忍，帶著對話截圖等證據向警方報案。男子到案後對於自己的犯行坦承不諱，檢方偵結後依違反《跟蹤騷擾防制法》將他向法院聲請簡易判決處刑。

全案進入彰化地方法院審理，法官審酌，男子持續傳送騷擾訊息給告訴人，造成女子心生畏怖，影響其日常生活及社會活動，所為應予非難。不過考量到他犯後坦承犯行，且過去沒有前科紀錄，兼衡其犯罪動機、目的、手段、騷擾期間長短、情節，以及教育程度、職業等一切情狀，量處拘役30日，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

趕上班！賓士閃公車撞4車側翻！駕駛受困獲救　敦南狂塞1.5小時

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！家屬心碎提告過失致死　他另涉肇逃

炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

免費拍Cos照！色影師9年性侵29少女　存6817部變態淫片判21年

解定存200萬要裝潢！警銀聯手拆穿投資騙局　QR Code報案阻詐

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

前「甜心議員」貪詐助理費一審重判　今二審宣判突緊急喊卡

保險女業務「閃違停賓士」遭聯結車輾過！血肉模糊慘死　遺體今相驗

28年終於調整！書記官專業加給提高至6070　回溯3／1生效

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

趕上班！賓士閃公車撞4車側翻！駕駛受困獲救　敦南狂塞1.5小時

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！家屬心碎提告過失致死　他另涉肇逃

炫耀正妹「我的XX很粗大」加碼下體照　癡漢瘋狂求愛慘了

免費拍Cos照！色影師9年性侵29少女　存6817部變態淫片判21年

解定存200萬要裝潢！警銀聯手拆穿投資騙局　QR Code報案阻詐

嘉義燈會流量密碼曝！超兇海鮮妹賣力翻烤　網嗨：排1小時也甘願

前「甜心議員」貪詐助理費一審重判　今二審宣判突緊急喊卡

保險女業務「閃違停賓士」遭聯結車輾過！血肉模糊慘死　遺體今相驗

28年終於調整！書記官專業加給提高至6070　回溯3／1生效

張奕滿壘「拆彈」盼帶動士氣　挨澳洲狀元郎開轟讚對手很厲害

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

社會熱門新聞

宜蘭縣議會秘書1家3口失踨　人在大陸

拉兒媳親妹進房...埋頭猛吸！內褲驗出DNA　台男喊：口水滴到啦

花蓮定置漁網發現15米死亡鬚鯨　極具研究價值

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

太子集團特助月薪19萬　專責搞定高層來台極樂之夜

太子集團王昱棠願150萬交保　法官狐疑：台幣還美金

人妻軍官帶同袍「前夫家激戰」　監視器拍到肉肉片

即／17歲少女控遭性侵輕生　速食店前主管不起訴

吮指所長羞辱式對話曝光　要下屬去特教學校上課

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

快訊／太子集團9在押被告全交保

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

更多熱門

相關新聞

WBC首戰送肉圓　阿璋：贏澳1分加碼100顆

WBC首戰送肉圓　阿璋：贏澳1分加碼100顆

彰化人超幸福！2026世界棒球經典賽(WBC)台灣隊今（5）日上午首戰澳洲，縣府在一樓中庭舉辦直播派對，不僅端出800顆在地排隊名店「阿璋肉圓」、「北斗肉圓生」的美味肉圓，讓民眾免費品嚐；阿璋肉圓老闆施明豐更當場霸氣加碼，喊出「只要台灣隊贏1分，就加碼送100顆肉圓！」力挺台灣隊跨海征戰。

彰化縣府直播經典賽　民眾嗨：台灣隊加油

彰化縣府直播經典賽　民眾嗨：台灣隊加油

WBC台澳大戰開打　小球員熱血嗨喊第一勝

WBC台澳大戰開打　小球員熱血嗨喊第一勝

教練涉性騷擾校內養狗！坐沙發吹冷氣畫面曝

教練涉性騷擾校內養狗！坐沙發吹冷氣畫面曝

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

橫行彰化偷拍213謎片　僅1女提告讓他躲牢獄之災

關鍵字：

彰化龍莖陰莖下體跟騷判決

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

最情緒化星座Top 3！

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面