　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

▲蔣萬安、江啟臣、李四川。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲ （由左至右）蔣萬安、江啟臣、李四川。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026、2028大選備受矚目，學者鈕則勳4日分析，藍營「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍選情勢必能發揮「安內攘外」效果。他也分析，該連線將產生「震北、拓南、孤立中」效果，綠營在北部無將可用、藍營順勢揮師南下，迫使綠營重兵回防南台灣、綠營台中便可能陷入「孤島危機」，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高，藍營只要能強強聯手，必能看到勝利曙光。

鈕則勳表示，從近期細膩互動可清楚發現，繼年節期間江啟臣以新北女婿的身分回新北與李四川合體發紅包建構的「啟川相挺」後，「蔣江連線」也漸次形成，蔣挺江的態勢也愈趨明顯，而這「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍年底的選情勢必能發揮「安內攘外」的效果。

鈕則勳指出，以安內來說，蔣啟川連線對原本複雜、涉及黨內大咖搏弈且盧秀燕也為難的台中選情已經具有「定錨」的效果，畢竟形勢比人強，江啟臣各方面的條件都具明顯優勢，就中時艾普羅民調數據顯示，江啟臣領先綠營候選人何欣純的差距又拉大到21.7個百分點，黨內互比的部分，江也以46.6%領先楊瓊瓔的14.2%，江出線態勢明顯，而蔣萬安及李四川力挺江的態勢，不僅能讓藍營台中局勢更加維穩，且能防堵綠營在全民調上的可能操作。

鈕則勳分析，只要台中穩，就能控制彰化與新竹縣藍營茶壺風暴，補強弱勢設立停損點，畢竟蔣、江及川伯都是大咖，就算黨中央及主席鄭麗文壓不住局面，也沒有黨內人士會駁這三大咖的面子，遑論「蔣啟川連線」也絕對能讓藍軍士氣大振，拉高決戰氣勢與動員能量，當然具有安內的效果。

鈕則勳指出，至於攘外，「蔣啟川連線」的強勢建構對綠營的攻堅，還能產生「震北、拓南、孤立中」的效果。

鈕則勳認為，「震北」方面，意即震懾與壓制了綠營在北台灣的提名佈局，就因蔣啟川連線太強勢，綠營在台北、桃園與新竹市，黨中央屬意的選將，如「扶君計劃」的鄭麗君一直婉拒選台北，桃園可能人選也一變在變，大咖多不敢出戰，讓綠營高層陷入無將可用的困境

鈕則勳表示，「拓南」方面，指的是蔣啟川連線可以江啟臣的台中為核心，進取南二都拓票，畢竟江只要一被提名，便會是中台灣藍綠選將中最強勢的候選人，形塑「準中霸天」的格局，除了串起藍營中台灣的區域聯防外，在綠營北部無險可守的情況下，連線必能順勢揮師南下，助威「龍（謝龍介）恩（柯志恩）戰隊」，迫使綠營重兵回防南台灣，並加以牽制。

鈕則勳指出，「孤立中」方面，就是當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入「孤島危機」，畢竟綠營中台灣選將沒有一個實力堅強的帶頭者能穩住自己的局面並整合抗藍，且在無南北援軍的情況下，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高。

鈕則勳強調，總之，戰線的建構決定選戰的成敗，只要能強強聯手，就必能看到勝利的曙光。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！台吐簽署避免雙重課稅　期許建立家人情誼

新北議員財報曝！議長蔣根煌債務暴增3億　藍營「土地公」背債45億

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝：難忘的「戰事之旅」

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

被點名批綠袍出戰新竹市長　李慧芝：我的日常是政策跟政務

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

林佳龍大跳吐瓦魯傳統舞！台吐簽署避免雙重課稅　期許建立家人情誼

新北議員財報曝！議長蔣根煌債務暴增3億　藍營「土地公」背債45億

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝：難忘的「戰事之旅」

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

被點名批綠袍出戰新竹市長　李慧芝：我的日常是政策跟政務

中東戰事爆發影響能源供應　經濟部：既有雙平穩機制穩定油價

高議員初選生變！前鎮小港現任落馬　「1老2新」牽動派系版圖

張奕滿壘「拆彈」盼帶動士氣　挨澳洲狀元郎開轟讚對手很厲害

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

綠議員初選「6搶3」激戰　前空服員出線

軍購版本分歧　藍最終版堅持「3500億＋N」

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

共機2/27起未擾台與美伊開戰有關？　國防部：非僅以單一指標判定

更多熱門

相關新聞

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

宜蘭縣長有望藍白合？　地方有異音「別忘白營對林姿妙落井下石」

國民黨宜蘭縣長初選落幕，議長張勝德以些微差距落敗，由現任國民黨文傳會主委吳宗憲勝出；至於接下來，藍白陣營是否能順利「藍白合」，一位支持張勝德的宜蘭地方人士受訪時氣憤地表示，白營口口聲聲說以合作為前提，但不要忘記，過去宜蘭縣長林姿妙深受司法調查所苦時，白營是如何落井下石的。

前鎮小港現任議員落馬　「一老兩新」牽動派系版圖

前鎮小港現任議員落馬　「一老兩新」牽動派系版圖

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

民進黨高雄大崗山初選出爐　2老將1新人出線

鄭麗文強推軍購3500億+N版本　稱尊重黨團自主

鄭麗文強推軍購3500億+N版本　稱尊重黨團自主

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

藍軍購條例確定3500億+N　未納懲罰機制、國防部須每會期提執行報告

關鍵字：

蔣萬安江啟臣李四川2026大選國民黨民進黨鈕則勳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

最情緒化星座Top 3！

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面