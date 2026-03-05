曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

▲ （由左至右）蔣萬安、江啟臣、李四川。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026、2028大選備受矚目，學者鈕則勳4日分析，藍營「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍選情勢必能發揮「安內攘外」效果。他也分析，該連線將產生「震北、拓南、孤立中」效果，綠營在北部無將可用、藍營順勢揮師南下，迫使綠營重兵回防南台灣、綠營台中便可能陷入「孤島危機」，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高，藍營只要能強強聯手，必能看到勝利曙光。

鈕則勳表示，從近期細膩互動可清楚發現，繼年節期間江啟臣以新北女婿的身分回新北與李四川合體發紅包建構的「啟川相挺」後，「蔣江連線」也漸次形成，蔣挺江的態勢也愈趨明顯，而這「蔣江聯手、啟川相挺」的「蔣啟川連線」成局，對藍軍年底的選情勢必能發揮「安內攘外」的效果。

鈕則勳指出，以安內來說，蔣啟川連線對原本複雜、涉及黨內大咖搏弈且盧秀燕也為難的台中選情已經具有「定錨」的效果，畢竟形勢比人強，江啟臣各方面的條件都具明顯優勢，就中時艾普羅民調數據顯示，江啟臣領先綠營候選人何欣純的差距又拉大到21.7個百分點，黨內互比的部分，江也以46.6%領先楊瓊瓔的14.2%，江出線態勢明顯，而蔣萬安及李四川力挺江的態勢，不僅能讓藍營台中局勢更加維穩，且能防堵綠營在全民調上的可能操作。

鈕則勳分析，只要台中穩，就能控制彰化與新竹縣藍營茶壺風暴，補強弱勢設立停損點，畢竟蔣、江及川伯都是大咖，就算黨中央及主席鄭麗文壓不住局面，也沒有黨內人士會駁這三大咖的面子，遑論「蔣啟川連線」也絕對能讓藍軍士氣大振，拉高決戰氣勢與動員能量，當然具有安內的效果。

鈕則勳指出，至於攘外，「蔣啟川連線」的強勢建構對綠營的攻堅，還能產生「震北、拓南、孤立中」的效果。

鈕則勳認為，「震北」方面，意即震懾與壓制了綠營在北台灣的提名佈局，就因蔣啟川連線太強勢，綠營在台北、桃園與新竹市，黨中央屬意的選將，如「扶君計劃」的鄭麗君一直婉拒選台北，桃園可能人選也一變在變，大咖多不敢出戰，讓綠營高層陷入無將可用的困境

鈕則勳表示，「拓南」方面，指的是蔣啟川連線可以江啟臣的台中為核心，進取南二都拓票，畢竟江只要一被提名，便會是中台灣藍綠選將中最強勢的候選人，形塑「準中霸天」的格局，除了串起藍營中台灣的區域聯防外，在綠營北部無險可守的情況下，連線必能順勢揮師南下，助威「龍（謝龍介）恩（柯志恩）戰隊」，迫使綠營重兵回防南台灣，並加以牽制。

鈕則勳指出，「孤立中」方面，就是當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入「孤島危機」，畢竟綠營中台灣選將沒有一個實力堅強的帶頭者能穩住自己的局面並整合抗藍，且在無南北援軍的情況下，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高。

鈕則勳強調，總之，戰線的建構決定選戰的成敗，只要能強強聯手，就必能看到勝利的曙光。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）