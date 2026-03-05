郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美以聯手對伊朗發動攻擊，美國總統川普3日表示，起初預計需要4到5週時間，但美國有能力可以打更久。對此，前立委郭正亮4日表示，自己認為川普發現麻煩大了，因為伊朗就是準備耗著，戰局很有可能打到一定程度美國就淡出了，伊朗把報復打成全體戰爭，造成世界經濟恐慌，現在就比拚伊朗撐得住還是美國撐得住，「我跟你保證美國絕對撐不住」。



郭正亮於節目《三妹說亮話》表示，美國彈藥存量一般估計只能夠打7天，而伊朗第一天打了300枚飛彈，飛彈總量是2300枚，無人機方面據美國估計有8萬架，就看美國接下來怎麼辦。

郭正亮表示，所以川普已經改口，這個戰爭估計4到5個禮拜會結束，怎麼改口了？自己認為川普發現他麻煩大了，因為伊朗就是準備跟美國耗著，這個戰局很有可能打到一定程度美國就淡出了，現在比較麻煩的是伊朗對以色列戰局不會結束，因為斬首是以色列幹的。

郭正亮說，現在網路上流行一段話滿有道理的「以色列夠狠、美國夠笨、伊朗夠瘋」，充分表達目前狀態，美國逐漸發現自己真的很笨，路透社最新民調，美國人對川普戰爭支持度只有27%，川普說不在乎只是嘴硬，但共和黨會在乎，因為年底要選舉了。

郭正亮提到，中國大陸事實第一時間就介入了，中俄都不可能用出兵的形式，但中國在第一時間就提供了伊朗戰場偵察定位，顯然是去年6月伊朗沒有的東西，這次戰爭雙方是透明的，在資訊上是對等的，這也是為什麼伊朗可以在第一時間打27個美軍基地、打以色列都打得這麼準，這是美國沒有料到的，美國非常生氣也不知道怎麼辦。

郭正亮說，現在是這樣，伊朗把報復打成全方位的全體戰爭，因為打不過美國，就是造成世界經濟恐慌，世界能源調度危機、油價立刻上漲，現在就在比拚伊朗撐得住還是美國撐得住，「我跟你保證美國絕對撐不住」。

郭正亮強調，大家去想，未來幾個變數對川普不利，第一個屍體袋會越來越多、第二個油價亂掉、內部通貨膨脹，老百姓抱怨、第三個美國民調往下調、第四個美國國會一定會提案要求戰爭趕快結束，所以自己覺得伊朗在賭造成世界大亂，打以色列則會毫無底線，像是打海水淨化廠、核反應堆、所有領導戰爭的總部，這種事情伊朗以前不會做的。