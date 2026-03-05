　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美以聯手對伊朗發動攻擊，美國總統川普3日表示，起初預計需要4到5週時間，但美國有能力可以打更久。對此，前立委郭正亮4日表示，自己認為川普發現麻煩大了，因為伊朗就是準備耗著，戰局很有可能打到一定程度美國就淡出了，伊朗把報復打成全體戰爭，造成世界經濟恐慌，現在就比拚伊朗撐得住還是美國撐得住，「我跟你保證美國絕對撐不住」。

郭正亮於節目《三妹說亮話》表示，美國彈藥存量一般估計只能夠打7天，而伊朗第一天打了300枚飛彈，飛彈總量是2300枚，無人機方面據美國估計有8萬架，就看美國接下來怎麼辦。

郭正亮表示，所以川普已經改口，這個戰爭估計4到5個禮拜會結束，怎麼改口了？自己認為川普發現他麻煩大了，因為伊朗就是準備跟美國耗著，這個戰局很有可能打到一定程度美國就淡出了，現在比較麻煩的是伊朗對以色列戰局不會結束，因為斬首是以色列幹的。

郭正亮說，現在網路上流行一段話滿有道理的「以色列夠狠、美國夠笨、伊朗夠瘋」，充分表達目前狀態，美國逐漸發現自己真的很笨，路透社最新民調，美國人對川普戰爭支持度只有27%，川普說不在乎只是嘴硬，但共和黨會在乎，因為年底要選舉了。

郭正亮提到，中國大陸事實第一時間就介入了，中俄都不可能用出兵的形式，但中國在第一時間就提供了伊朗戰場偵察定位，顯然是去年6月伊朗沒有的東西，這次戰爭雙方是透明的，在資訊上是對等的，這也是為什麼伊朗可以在第一時間打27個美軍基地、打以色列都打得這麼準，這是美國沒有料到的，美國非常生氣也不知道怎麼辦。

郭正亮說，現在是這樣，伊朗把報復打成全方位的全體戰爭，因為打不過美國，就是造成世界經濟恐慌，世界能源調度危機、油價立刻上漲，現在就在比拚伊朗撐得住還是美國撐得住，「我跟你保證美國絕對撐不住」。

郭正亮強調，大家去想，未來幾個變數對川普不利，第一個屍體袋會越來越多、第二個油價亂掉、內部通貨膨脹，老百姓抱怨、第三個美國民調往下調、第四個美國國會一定會提案要求戰爭趕快結束，所以自己覺得伊朗在賭造成世界大亂，打以色列則會毫無底線，像是打海水淨化廠、核反應堆、所有領導戰爭的總部，這種事情伊朗以前不會做的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

賴清德關心陳傑憲遭觸身傷勢　「我衷心期盼傑憲的傷勢沒有大礙」

空姐大戰！賴瑞隆嫡系正妹新人爆冷出線　對決20年資歷大學姊

駐沙代表處助26滯卡達國人改票離境　首批10人已抵沙國首都機場

學者：中國對台政策兩線並進　持續推兩岸融合＋強化軍事能力

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

2026基隆滷肉飯節開跑　打卡分享抽現金＋65吋電視

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

賴清德關心陳傑憲遭觸身傷勢　「我衷心期盼傑憲的傷勢沒有大礙」

空姐大戰！賴瑞隆嫡系正妹新人爆冷出線　對決20年資歷大學姊

駐沙代表處助26滯卡達國人改票離境　首批10人已抵沙國首都機場

學者：中國對台政策兩線並進　持續推兩岸融合＋強化軍事能力

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

曝藍營「蔣啟川」安內攘外效果　學者：綠營回防南部、台中陷孤島危機

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

「校園講座變業配大會」嘉義高中學生反彈　校方說話了

「驚蟄」5生肖桃花偏財同時炸！第一名名氣人氣超旺把握好時機

國際蘭展「綻放館」4亮點必逛　蘭獸、蘭花密道驚豔登場

可以貸40年就不要30年？一票秒投「這選項」：彈性差很多

輝達傳停產銷中H200　調整台積電產能至Vera Rubin

伊朗打多久？傳美軍增援「恐燒至9月」　開轟100小時震撼畫面曝光

賴清德宣布4年期「國家藥物韌性整備計畫」　投入240億元預算

籃籃赴美見波賽樂「實現約定」！　緊接東京應援喊話中華隊：與你們同在

除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久

經典賽首戰爭議延燒　主審「變形蟲好球帶」引爆球迷怒火

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

政治熱門新聞

王定宇前妻臉書PO文：不哭　疑藏貓膩

王定宇陷桃色風波　賴苡任：惹錯人了

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

藍營退將：斬首賴清德是中共選項之一　成功機率高

邱毅：哈米尼勇敢以身殉難　川普判斷錯了！再拖下去台日都出問題

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

綠議員初選「6搶3」激戰　前空服員出線

軍購版本分歧　藍最終版堅持「3500億＋N」

卓榮泰拒副署黨產條例3修正案　國民黨開砲了

對謝衣鳯袂爽　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

更多熱門

相關新聞

美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」　伊朗警告

美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」　伊朗警告

美國潛艦4日擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena），造成船上至少87人死亡，多人失蹤，這也是美軍二戰以來首度在實戰以魚雷命中船艦。針對這起事件，伊朗外交部長阿拉奇稱美軍此舉是暴行，警告美國絕對會為此感到後悔。

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

我國駐處協助26名滯卡達國人改票離境　首批10人已抵沙國首都機場

我國駐處協助26名滯卡達國人改票離境　首批10人已抵沙國首都機場

最懂伊朗無人機　澤倫斯基指示支援中東

最懂伊朗無人機　澤倫斯基指示支援中東

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

台旅客組「自救團」逃難　外交部：駐處已協助搭機、下午抵台

關鍵字：

郭正亮伊朗美國川普以色列

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

最情緒化星座Top 3！

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面