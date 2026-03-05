日本民間發射火箭第3度失敗！升空後中斷飛行　搭載台灣研發衛星

▲日本民間新創企業SPACE ONE開發的小型火箭「KAIROS 3號機」，5日在和歌山縣發射。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本民間新創企業SPACE ONE開發的小型火箭「KAIROS 3號機」，今（5）日上午從和歌山縣串本町發射升空，原計畫搭載5顆小型衛星進入軌道，其中包括台灣國家太空中心（TASA）的衛星。不料火箭升空後不久即採取飛行中斷措施，宣告發射失敗，這也是KAIROS火箭連續第三次發射失利。

根據《日本放送協會》，小型火箭「KAIROS 3號機」於上午11時10分（台灣時間上午10時10分）升空，當發射後 68.8秒、上升至高度約29公里時，火箭內建的「自律飛行安全系統」啟動，自動中斷飛行並將火箭摧毀。公司表示，火箭當時沿既定軌道順利飛行，因此可能是系統誤判或發生異常所致。

火箭碎片並未造成任何人員傷亡或火災。

KAIROS系列火箭自推出以來屢遭挫折。2024年首次發射時立即爆炸，2號機則在升空約3分鐘後中斷飛行。本次3號機搭載的5顆衛星，除了台灣國家太空中心外，還包括JAXA旗下新創企業「Space Cubics」、東京「廣尾學園」、東京「ArcEdge Space」以及京都「Terraspace」等公司與團體的衛星。

▲SPACE ONE社長豐田正和下午召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

SPACE ONE社長豐田正和下午在記者會上表示，「雖然未能達成預期，但這次發射累積了寶貴經驗與數據，將用於分析改進並推進下一次任務。」

KAIROS火箭全長約18公尺，採用固態燃料設計，相較日本傳統主力火箭更小型、結構簡單，並大量使用民用零件以降低成本。同時，其自律飛行安全系統可在火箭異常時自動中斷飛行，無需大量地面人員操作，提升發射效率。

SPACE ONE計畫利用KAIROS火箭成為「宇宙宅配便」，以低成本、高頻率將衛星送入低軌道，目標2030年代每年發射30次，進軍全球小型衛星發射市場。此次失敗雖再添挫折，但公司強調將持續分析飛行數據，持續改進技術，以期未來成功實現衛星商業發射。