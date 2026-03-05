　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封鎖荷姆茲海峽！南韓7艘油輪「卡在海上」　電價、晶片恐連環漲

▲▼伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

▲伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美軍與以色列對伊朗展開軍事攻擊後，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），南韓能源命脈拉警報。韓媒披露，目前共有7艘替韓國企業載運原油的油輪受困海峽附近、無法返航，其中1艘就載有約200萬桶原油，相當於南韓全國1天用量。若情勢持續惡化，不僅原油供應恐生變，半導體產業也可能遭受波及。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，受美伊衝突影響，荷姆茲海峽已陷入實質封鎖狀態，包括HD現代石油銀行（HD Oilbank）、GS加德士（GS Caltex）等南韓煉油企業，共有7艘相關油輪滯留當地海域，無法通過航道返回南韓。對此，南韓國會外交統一委員會執政黨共同民主黨幹事金永培今（5）日在國會證實相關消息，業界要求政府提出對策。

金永培指出，單艘大型油輪可裝載約200萬桶原油，「這相當於大韓民國全國一天的石油消費量」。換言之，7艘油輪的總載油量，幾乎逼近全國7天所需。財經界人士坦言，「船隻在荷姆茲海峽附近動彈不得，無法進入返韓航路，若長期滯留，國家原油供應勢必出現變數。」

▲▼一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

據悉，荷姆茲海峽是全球能源運輸命脈，約占全球海運石油貿易量27%。整條海峽寬55公里，但實際可供油輪通行水道僅約10公里，且位於伊朗領海。南韓對此高度依賴，去年中東原油進口占比達69.1%，其中逾95%需經荷姆茲海峽，一旦封鎖延長，衝擊難以避免。

金永培指出，若荷姆茲海峽長期關閉，則原油每公升運輸成本將會上升，即便改走其他航線，也難逃運費攀升壓力。

更令產業界憂心的是半導體供應鏈。報導指出，半導體製程不可或缺的氦氣約90%仰賴中東進口。金永培表示，若以阿拉伯聯合大公國（UAE）為中心所推動7至8座數據中心的建設計畫延宕，恐影響半導體供需，加上氦氣等關鍵材料若斷鏈，生產勢必受影響。

此外，若油價上揚推升南韓國內電價，最終將反映在半導體單價上，削弱南韓半導體價格競爭力。

針對能源安全，金永培指出，南韓政府目前雖握有相當於208天用量的戰略儲備，但業界仍要求提出更精細的原油與液化天然氣（LNG）供應情境規劃。他也提到，雖然冬季用氣高峰已過，但液化天然氣儲存不易，仍須推動進口來源多元化。

關鍵字：

美伊開戰日韓要聞北美要聞南韓荷姆茲海峽伊朗以色列原油石油油輪半導體氦氣

