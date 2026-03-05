封鎖荷姆茲海峽！南韓7艘油輪「卡在海上」　電價、晶片恐連環漲

▲伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美軍與以色列對伊朗展開軍事攻擊後，伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），南韓能源命脈拉警報。韓媒披露，目前共有7艘替韓國企業載運原油的油輪受困海峽附近、無法返航，其中1艘就載有約200萬桶原油，相當於南韓全國1天用量。若情勢持續惡化，不僅原油供應恐生變，半導體產業也可能遭受波及。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，受美伊衝突影響，荷姆茲海峽已陷入實質封鎖狀態，包括HD現代石油銀行（HD Oilbank）、GS加德士（GS Caltex）等南韓煉油企業，共有7艘相關油輪滯留當地海域，無法通過航道返回南韓。對此，南韓國會外交統一委員會執政黨共同民主黨幹事金永培今（5）日在國會證實相關消息，業界要求政府提出對策。

金永培指出，單艘大型油輪可裝載約200萬桶原油，「這相當於大韓民國全國一天的石油消費量」。換言之，7艘油輪的總載油量，幾乎逼近全國7天所需。財經界人士坦言，「船隻在荷姆茲海峽附近動彈不得，無法進入返韓航路，若長期滯留，國家原油供應勢必出現變數。」

▲一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

據悉，荷姆茲海峽是全球能源運輸命脈，約占全球海運石油貿易量27%。整條海峽寬55公里，但實際可供油輪通行水道僅約10公里，且位於伊朗領海。南韓對此高度依賴，去年中東原油進口占比達69.1%，其中逾95%需經荷姆茲海峽，一旦封鎖延長，衝擊難以避免。

金永培指出，若荷姆茲海峽長期關閉，則原油每公升運輸成本將會上升，即便改走其他航線，也難逃運費攀升壓力。

更令產業界憂心的是半導體供應鏈。報導指出，半導體製程不可或缺的氦氣約90%仰賴中東進口。金永培表示，若以阿拉伯聯合大公國（UAE）為中心所推動7至8座數據中心的建設計畫延宕，恐影響半導體供需，加上氦氣等關鍵材料若斷鏈，生產勢必受影響。

此外，若油價上揚推升南韓國內電價，最終將反映在半導體單價上，削弱南韓半導體價格競爭力。

針對能源安全，金永培指出，南韓政府目前雖握有相當於208天用量的戰略儲備，但業界仍要求提出更精細的原油與液化天然氣（LNG）供應情境規劃。他也提到，雖然冬季用氣高峰已過，但液化天然氣儲存不易，仍須推動進口來源多元化。