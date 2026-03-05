　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

▲大陸「廈金大橋」廈門段完成盾構隧道右線貫通工程。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸「廈金大橋」廈門段完成盾構隧道右線貫通工程。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸欲連接廈門與金門的陸路重要交通建設「廈金大橋」廈門段昨（4）日完成重要工程。廈門環島路地下的盾構（潛盾，下同）隧道右線順利貫通，名為「廈金號」的盾構機完成1038公尺掘進任務。這項施工完成象徵廈門段盾構隧道施工已完成過半，工程進度持續推進中。

《澎湃新聞》報導，3月4日，在廈門環島路附近的地下深處，隨著刀盤緩緩轉動破壁而出，名為「廈金號」的巨型盾構機完成了它1038米（公尺）的掘進使命。這標誌著廈金大橋廈門段項目的關鍵控制性工程之一——環島路盾構隧道右線順利貫通。

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

據悉，廈金大橋廈門段是集跨海橋樑、隧道與互通高架道路於一體的綜合工程。施工方為保護廈門濱海景觀，島內主線與匝道多採地下隧道形式建設，因此，貫通的環島路隧道右線起思明區環島路與會展北路交叉口，終至觀音山互通沙灘橋，全長約3.29公里，設計為雙向六車道，由盾構隧道與明挖隧道構成。

大陸中鐵十四局廈金大橋廈門段項目工程師邵振新表示，針對小曲線施工問題，團隊採用「分區推進＋即時姿態微調」方式控制潛盾機運行，將軸線偏差控制在5公釐以內，同時，透過地面即時監測與沉降預警系統，加強潛盾機推力、扭矩及注漿壓力等關鍵參數監控，以降低施工風險。

項目標段經理鄭聯梟指出，右線貫通後將進行盾構機拆解與轉運，並重新組裝調試左線設備，預計在約50天內完成核心部件拆解與重組，工程團隊也將總結右線施工經驗，優化左線掘進方案，在確保工程品質與安全的前提下加快施工進度。

公開資訊顯示，廈金大橋廈門段工程被視為大陸推動兩岸融合發展的重要基礎建設之一，未來建成後，預計將與廈門翔安國際機場及廈金「小三通」客運航線形成海陸空交通網路，進一步強化廈門與金門之間的交通連結。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.9兆人民幣增長7% 　連11年個位數

陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

陸GDP「首次」告別單一增速　沈丹陽：防風險、利於各地制定增長空間

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

2026兩會／陸科技部工信部部長大讚「AI開源大模型」領跑全球

陸全國人大會議開幕　破百人缺席！113人創近10年新高

免片酬！AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐有被取代風險

2026兩會／高於我國防預算9倍！陸軍費1.9兆人民幣增長7% 　連11年個位數

陸「十五五」開局年　李強：2035年人均GDP要比2020年「翻一番」

陸今年維持4%左右高赤字率　實施更積極財政政策

張奕滿壘「拆彈」盼帶動士氣　挨澳洲狀元郎開轟讚對手很厲害

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

大陸熱門新聞

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

快訊／陸2026年經濟增長目標「4.5%至5%」

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

AI「真人」短劇崛起　業界憂：真人演員恐被取代

國泰班機起飛半小時突失壓 氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／「總不能空喊和平」　楊毅周：要以實際行動維護兩岸關係

王毅：將派中東問題特使赴地區國家斡旋

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

2026兩會／增長7%！陸今年軍費破1.9兆人民幣

陸全國人大會議開幕 破百人缺席！113人創近10年新高

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

CCD「2年漲至1.8萬」陸業者分析爆紅原因

更多熱門

相關新聞

短耳鴞現蹤花崗岩植被區

短耳鴞現蹤花崗岩植被區

內政部國家公園署金門國家公園管理處（簡稱金管處）自今年起，將傷癒猛禽衛星追蹤納入鳥類救傷機制，讓救傷工作從醫療照護延伸至科學監測。首波成果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，短耳鴞則靈活運用多元地景，為金門猛禽保育寫下新頁。

金門警車知法犯法「逆向違停」

金門警車知法犯法「逆向違停」

陳玉珍獲國民黨提名　盼寫下金門首位女縣長新頁

陳玉珍獲國民黨提名　盼寫下金門首位女縣長新頁

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

藍提名陳玉珍參選金門　楊鎮浯：參選到底

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

關鍵字：

廈金大橋盾構隧道廈門金門潛盾機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

最情緒化星座Top 3！

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面