陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通　「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

▲大陸「廈金大橋」廈門段完成盾構隧道右線貫通工程。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸欲連接廈門與金門的陸路重要交通建設「廈金大橋」廈門段昨（4）日完成重要工程。廈門環島路地下的盾構（潛盾，下同）隧道右線順利貫通，名為「廈金號」的盾構機完成1038公尺掘進任務。這項施工完成象徵廈門段盾構隧道施工已完成過半，工程進度持續推進中。

《澎湃新聞》報導，3月4日，在廈門環島路附近的地下深處，隨著刀盤緩緩轉動破壁而出，名為「廈金號」的巨型盾構機完成了它1038米（公尺）的掘進使命。這標誌著廈金大橋廈門段項目的關鍵控制性工程之一——環島路盾構隧道右線順利貫通。

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

據悉，廈金大橋廈門段是集跨海橋樑、隧道與互通高架道路於一體的綜合工程。施工方為保護廈門濱海景觀，島內主線與匝道多採地下隧道形式建設，因此，貫通的環島路隧道右線起思明區環島路與會展北路交叉口，終至觀音山互通沙灘橋，全長約3.29公里，設計為雙向六車道，由盾構隧道與明挖隧道構成。

大陸中鐵十四局廈金大橋廈門段項目工程師邵振新表示，針對小曲線施工問題，團隊採用「分區推進＋即時姿態微調」方式控制潛盾機運行，將軸線偏差控制在5公釐以內，同時，透過地面即時監測與沉降預警系統，加強潛盾機推力、扭矩及注漿壓力等關鍵參數監控，以降低施工風險。

項目標段經理鄭聯梟指出，右線貫通後將進行盾構機拆解與轉運，並重新組裝調試左線設備，預計在約50天內完成核心部件拆解與重組，工程團隊也將總結右線施工經驗，優化左線掘進方案，在確保工程品質與安全的前提下加快施工進度。

公開資訊顯示，廈金大橋廈門段工程被視為大陸推動兩岸融合發展的重要基礎建設之一，未來建成後，預計將與廈門翔安國際機場及廈金「小三通」客運航線形成海陸空交通網路，進一步強化廈門與金門之間的交通連結。

