超商咖啡、零食飲料「買1送1」！挺中華隊「應援優惠」一次看

▲力挺中華隊，超商祭出優惠。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，中華隊今（5）日首戰澳洲，雖未能搶下勝利，但拚到底的精神仍讓球迷熱血沸騰。為替球迷補給應援能量，7-ELEVEN 將於3月6日起祭出多項「買2送2」，包括茶飲、燕麥拿鐵、可樂等。全家也有多項「買1送1」、「買2送2」；萊爾富則有多款零食與泡麵「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 應援2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊，3月6日起至3月7日推出限時優惠活動，邀請球迷在觀賽期間補充飲品與零食，一起為TEAM TAIWAN加油。活動期間多款指定商品推出「買2送2」優惠，包括CITY TEA、CITY PRIMA咖啡及多款飲料與零食，讓民眾在家觀賽或與朋友聚會時輕鬆準備應援補給。

3月6日起至3月7日，優惠品項如下：

・CITY TEA香鑽水果茶（冰／熱）「買2送2」。

・CITY PRIMA精品燕麥拿鐵「買2送2」。

・黑松FIN好菌補給飲580ml「買2送2」。

・可口可樂纖維+600ml「買2送2」。

・特趣焦糖夾心巧克力（鹹焦糖）「買2送2」。

・小時光麵館辛辣香菇風味包「買2送2」。

・統一生機綜合堅果／腰果「買2送2」。

・利捷維全系列商品「買2送2」。

▼7-ELEVEN 自3月6日起至3月7日，多項「買2送2」。 （圖／業者提供）



★全家

全家便利商店應援「2026世界棒球經典賽（WBC）」，3月5日至3月8日透過「隨買跨店取」祭出多款飲料、零食與冰品優惠，邀請球迷邊觀賽邊補給，一起為中華隊加油。多款指定商品推出「買1送1」、「買2送2」優惠，方便消費者提前囤貨、隨時取用。

全家APP「隨買跨店取」優惠品項如下：

・可口可樂435ml「買1送1」。

・黑松茶花焙香麥茶「買1送1」。

・韓國樂天BINCH巧克力餅乾「買1送1」。

・盛香珍迷你牛奶餅「買1送1」。

・FamiCollection不知春茶「買2送2」。

・阿奇儂青梅脆樂冰「買2送2」。

・麒麟淡麗啤酒500ml「買2送1」。

・微醉乳酸沙瓦雞尾酒「買2送1」。

▼全家3月5日至3月8日，APP應援優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富推出多項應援優惠，包括Hi café中杯辻利減糖抹茶歐蕾（冰／熱）65元，以及多款零食與泡麵「買1送1」，品項包含：巧菲斯草莓蛋糕風味、歐維氏跳跳巧克力哈密瓜風味、農心哈密瓜玉米脆條、雙響泡（沙茶鍋燒湯麵、爆香牛肉湯麵）與卡迪那波浪洋芋片（銷魂麻辣鍋口味、泰式冬蔭功鍋口味）等，通通「買1送1」。

▼萊爾富應援優惠。（圖／業者提供）

飲品與其他商品優惠方面，微醉沙瓦（葡萄、乳酸）任選「買2送1」，Hi café特大杯特濃咖啡「第2杯1元」，OLISE指定16款商品與乳液任選2件111元，提供球迷在觀賽期間補充能量。

配合賽事熱潮，萊爾富也補貨日本京都茶品牌伊右衛門瓶裝茶系列，即日起推出5款任選單件39元（原價45元）優惠，品項包括無糖綠茶、焙茶、茉莉花茶與話題商品「京都檸檬水」。其中京都檸檬水以日式綠茶搭配檸檬風味，口感清爽，瓶身設計還可撕開進行趣味占卜，增添觀賽話題。

▲▼萊爾富祭出優惠。（圖／業者提供）

●門市轉播資訊

萊爾富也在雙北10間門市提供賽事轉播，包括：淡水新洲店、大安忠孝東店、大安古亭站店、大安龍陣店、內湖湖鑽店等，並限量提供零食與啤酒，邀請球迷一起為中華隊加油。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★OKmart

OKmart配合2026 世界棒球經典賽（WBC）推出應援優惠，3月6日限時祭出OKCAFE咖啡活動，凡購買OKCAFE大杯莊園美式或拿鐵（含極淬系列），即可享同品項「買2送2」。

此外，OKmall雲端商城同步推出大杯極淬莊園美式或拿鐵（限同品項）「買2送2再贈555點」優惠，讓消費者在追賽、通勤或日常續杯時都能輕鬆補充能量。

優惠品項如下：

・OKCAFE大杯莊園美式（含極淬系列）「買2送2」。

・OKCAFE大杯莊園拿鐵（含極淬系列）「買2送2」。

・OKmall大杯極淬莊園美式「買2送2再贈555點」。

・OKmall大杯極淬莊園拿鐵「買2送2再贈555點」。