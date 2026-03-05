【廣編】台灣夏普力挺Team Taiwan　中華健兒每轟一支Home Run就抽一台烘布郎

【廣編特輯】

圖、文／台灣夏普提供

隨著三月棒球熱潮席捲全台，備受矚目的世界級棒球盛事即將於今日（3/5）正式點燃戰火！台灣夏普（SHARP）自成立以來，始終秉持「健康運動生活」的品牌理念，今日宣布推出「為榮耀開轟，場場都是烘布郎」應援活動。除了以實質優惠力挺國手，更透過長期對棒球運動的守護，展現企業落實 ESG、深耕台灣基層體育的決心。

深耕棒球文化，從基層守護「Team Taiwan」未來

台灣夏普與棒球運動淵源深厚，不僅曾贊助職業棒球隊，更與多位知名棒球選手跨界合作推廣健康生活。夏普深知「國手需從小培養」，近期更特別捐贈旗下最引以為傲的空氣清淨機予「台灣球芽棒球發展協會」，運用獨家PCI自動除菌離子技術，為基層小球員們打造清新乾淨的訓練與生活環境。

台灣夏普表示：「我們不僅支持賽場上的菁英，更希望透過科技守護基層球員的健康，落實企業社會責任（ESG），讓 Team Taiwan 的火種代代相傳。」

應援好禮三連發，大獎驚喜一次看懂

活動一：官方臉書留言分享抽大獎

即日起至 03/31，凡於台灣夏普官方臉書貼文按讚、公開分享，並留言 Tag 兩位好友寫下「#台灣夏普應援中華隊 棒棒烘布郎」，就有機會免費獲得市值$32,900 的「夏普烘布郎乾衣機」（共 1 名）。

台灣夏普官方臉書連結 : https://www.facebook.com/SHARPTaiwan

活動二：全壘打加碼送！東京驚喜連線

【熱血加碼】：賽事期間，只要台灣代表隊擊出全壘打，夏普就加碼多抽一台「烘布郎乾衣機」！

【東京連線】：台灣夏普派專人親赴東京巨蛋現場應援，將親手挑選限量驚喜禮物（限量 3 名），與大家同步感受賽場熱力。

活動三：即刻擁有「烘布郎」應援價

想體驗日本黑科技熱泵技術帶來的低溫護衣享受嗎？活動期間，即日起至3月31日於各大通路購買「夏普烘布郎乾衣機」即享現折NT$8,000元應援優惠價。讓您的衣物像全壘打一樣乾爽俐落，告別潮濕！