看影片不戴耳機「恐被永久禁飛」　美聯航祭出搭機新規

▲機艙噪音可能影響其他乘客。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）祭出最新規定，如果在飛機上使用電子設備聆聽音樂或音效時，並未使用耳機，違規者不僅可能被驅逐下機，甚至面臨永久禁飛。

CBS等外媒報導，這項規定已於2月27日正式寫入聯合航空運輸合約（contract of carriage）之中，成為全美第一間明文禁止此類行為的主要航空業者。

根據最新運輸合約，所有乘客在使用個人電子設備聆聽音樂、觀看影片或瀏覽發出聲音的社群媒體時，都必須配戴耳機。

該公司保留權利，能夠將不遵守規定者驅逐下機，並且可能對違規者實施永久禁飛的處分。如果旅客忘記攜帶耳機，則可向機組人員要求提供免費耳機。

▲聯合航空成為第一間對此祭出明文規定的美國主要航空公司。（圖／路透）



《紐約郵報》指出，聯合航空此舉將機艙噪音與攻擊機組人員、赤腳登機等長期禁止事項並列。發言人表示，公司一直鼓勵乘客使用耳機，Wi-Fi使用規範中也早已提醒乘客配戴耳機，「隨著星鏈（Starlink）網路服務在機隊中的擴展，我們認為現在是將這項要求更明確寫入運輸合約的好時機」。

旅遊專家凱斯（Scott Keyes）表示，他並不知道美國其他主要航空公司有類似明文規定，但「這符合絕大多數旅客的行為準則，以及他們期望他人遵守的標準。通常只有少數乘客因不使用耳機而製造噪音，這是一種優雅的處理方式」。