國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平恐要求川普「限制對台軍售、反台獨」！前AIT主席示警

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年10月30日，川普與習近平在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川習會預計月底登場，美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）認為，北京可能施壓川普在台灣議題上做出重大讓步，包括公開承認台灣是中國的一部分，承諾限制對台軍售，甚至轉變立場，從現在的「不支持台獨」改為「反對台獨」。

預測川習會　恐逼3大表態

卜睿哲2月17日接受華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心（Ryan Hass）主任何瑞恩採訪，探討美國對台政策走向，訪談逐字稿4日終於曝光。

針對川習會的幾種可能結果，卜睿哲認為，習近平可能要求川普做出3大表態，首先是公開宣稱台灣是中國的一部分，其次是公開反對台獨，最後則是承諾限制對台軍售。除此之外，習近平甚至可能希望川普支持統一。

後果重大　建議川普這樣做

卜睿哲指出，這些表態將產生嚴重後果。若宣稱台灣是中國的一部分，等於將台灣問題視為中國內政，將直接衝擊華府的軍售與干預政策。在北京持續擴張軍備之際，若美國承諾限制對台軍售，只會加劇兩岸軍力失衡。

至於反對台獨的表態，將被解讀為反對民進黨政府，而「我認為這種看法是錯誤的。」若美國表態支持統一，「不論如何，台灣都會將這些聲明解讀為美國在某種程度上的棄台。」

卜睿哲建議川普不應該改變任何公開政策，反而應該提醒習近平，台灣民眾強烈反對「一國兩制」統一方案，北京目前採取的「非暴力脅迫」，也不是贏得台灣民眾信任的有效途徑，「習近平真正應該對話的對象是台灣人民。」

卜睿哲也呼籲川普鼓勵北京與台灣民選政黨對話，避免干預台灣政治。他也認為，川普必須直接拒絕討論軍售議題。

03/03 全台詐欺最新數據

川習會台灣美中台卜睿哲軍售AIT台獨

