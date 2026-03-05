　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐杜拜辦事處深夜奔機場送機協助返台　國人致謝：難忘的「戰事之旅」

▲▼駐杜拜辦事處總領事陳俊吉於4日晚間11時偕副領事柴介休前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。（圖／駐杜拜辦事處提供）

▲駐杜拜辦事處總領事陳俊吉於4日晚間11時偕副領事柴介休前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。（圖／駐杜拜辦事處提供，下同）

 記者詹詠淇／台北報導

因中東局勢影響，部分國人滯留海外。為表達政府關懷並協助返國事宜，我國駐杜拜辦事處總領事陳俊吉於4日晚間11時偕副領事柴介休前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。

陳俊吉在現場逐一向國人表達關懷與祝福，並協助旅客辦理登機相關事宜。受影響國人感謝陳俊吉特別前往機場送行，並表示此次旅程因突發情勢成為一趟永生難忘的「杜拜戰事之旅」，將留下深刻記憶。此外，陳俊吉亦與旅遊團團員合影留念，並祝福大家一路順風、平安返國，也歡迎未來有機會再度造訪阿拉伯聯合大公國旅遊。

▲▼駐杜拜辦事處總領事陳俊吉於4日晚間11時偕副領事柴介休前往杜拜國際機場，慰問即將離境返台的受影響國人。（圖／駐杜拜辦事處提供）

為協助仍滯留阿聯的國人儘速離境，駐杜拜辦事處已規劃協助安排陸路交通，自杜拜及阿布達比出發前往阿曼首都馬斯開特，並經由阿曼搭機返台。

駐杜拜辦事處指出，駐處將負擔國人自阿聯（杜拜、阿布達比）前往阿曼的陸路交通費用；惟自阿曼返台的機票、當地食宿與交通費用，仍需由旅客自行負擔。

駐杜拜辦事處並提醒，持我國護照入境阿曼可免簽證，但自阿曼返台需經第三地轉機，目前並無直飛台灣航班，請國人事先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於返台時仍有6個月以上效期。

駐杜拜辦事處已請有意願採陸路方式離境的國人，於阿聯時間3月5日下午5點前（台灣時間今晚9點前）完成表單登記，以利後續交通安排。

駐杜拜辦事處也提醒，如有緊急情況，國人可撥打駐杜拜辦事處急難救助專線+971-50-6453018尋求協助。

此外，外交部官網也已設立「外交部因應中東情勢服務專區（隨時更新）」，提供國人最新訊息與相關聯絡資訊。

 
更多新聞
