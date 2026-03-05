宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

▲宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

宏都拉斯自3年前與台灣斷交、改與中國建交後，原本期待的經濟利益並未如預期落實，特別是蝦類出口市場大幅萎縮，造成數萬工作機會流失。當地蝦農如今呼籲政府恢復與台灣邦交，也讓新總統阿斯夫拉面臨是否調整外交政策的壓力。

根據《美聯社》，宏都拉斯2025年對台灣的蝦類出口僅達1600萬美元，遠低於2022年的逾1億美元，而中國市場也未如原先承諾填補缺口。宏都拉斯國家水產養殖協會（ANDAH）會長阿瑪多（Javier Amador）直言，「我們被欺騙了。」

他回憶，前總統卡斯楚（Xiomara Castro）在2023年與台灣斷交、並在北京設立大使館時，承諾與中國合作將帶來更佳機會，但實際成果不如預期。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）今年1月就任總統後，下令審查與北京之間的協議，引發外界關注，宏都拉斯可能與中國拉開距離，也與美國削弱中國在拉丁美洲影響力的政策呼應。阿斯夫拉預計將於本月7日出席美國總統川普在邁阿密附近高爾夫球場舉辦的安全峰會，外界預期此行可能涉及台灣外交議題。

智利天主教大學政治學研究所副教授烏蒂內茲（Francisco Urdinez）指出，「宏都拉斯可能是全球目前最有可能與台灣恢復外交關係的國家」，並強調阿斯夫拉在競選期間就提出此主張，他上任不久即在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普會面，副總統也證實政府有此意向。

但烏蒂內茲也提醒，事情並非那麼簡單，因為自2023年起，宏都拉斯已與中國簽署逾10項協議。

報導指出，對於宏都拉斯可能轉向，中國與台灣均以外交辭令回應。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，宏都拉斯與中國建交以來，在經貿及基礎建設等領域取得豐碩合作成果。台灣則表態，將秉持「開放、務實、不預設前提」的態度，持續推動雙方關係發展。宏都拉斯政府未回應置評。

拉丁美洲與台灣的邦交狀況，也被視為全球兩大經濟體影響力消長的指標。美國雖未與台灣建立正式外交關係，但承諾協助台灣維持邦交國，其中12個邦交國中有7個位於拉丁美洲，包括瓜地馬拉、巴拉圭以及5個加勒比海國家。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問瓜地馬拉時，也肯定該國堅持與台灣維持邦交。

阿瑪多指出，斷交後至少95家蝦場與1家加工廠倒閉，超過2萬5000個工作機會消失，造成數百萬美元外匯損失，「大多數公司在2024年關閉，因為中國市場對我們並不具競爭力。」他希望阿斯夫拉能重新與台灣建交，造福仍在營運的330家蝦農企業，「恢復與台灣的關係，不是為了拿回已經失去的，而是要重新開始，重振產業、創造就業與外匯。」

對新總統阿斯夫拉而言，局勢更為複雜，中國已在宏都拉斯投資數億美元。智庫大西洋理事會拉美中心資深研究員密蘭-梅西亞（Enrique Millan-Mejia）指出，宏都拉斯或可賦予台灣「特殊地位」，並退出北京主導的「一帶一路」倡議，但政治與經濟風險仍高。

烏蒂內茲則認為，阿斯夫拉此舉主要是為了贏得美國支持，而非單純回應台灣需求。