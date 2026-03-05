　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

▲▼宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

▲宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

宏都拉斯自3年前與台灣斷交、改與中國建交後，原本期待的經濟利益並未如預期落實，特別是蝦類出口市場大幅萎縮，造成數萬工作機會流失。當地蝦農如今呼籲政府恢復與台灣邦交，也讓新總統阿斯夫拉面臨是否調整外交政策的壓力。

根據《美聯社》，宏都拉斯2025年對台灣的蝦類出口僅達1600萬美元，遠低於2022年的逾1億美元，而中國市場也未如原先承諾填補缺口。宏都拉斯國家水產養殖協會（ANDAH）會長阿瑪多（Javier Amador）直言，「我們被欺騙了。」

他回憶，前總統卡斯楚（Xiomara Castro）在2023年與台灣斷交、並在北京設立大使館時，承諾與中國合作將帶來更佳機會，但實際成果不如預期。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）今年1月就任總統後，下令審查與北京之間的協議，引發外界關注，宏都拉斯可能與中國拉開距離，也與美國削弱中國在拉丁美洲影響力的政策呼應。阿斯夫拉預計將於本月7日出席美國總統川普在邁阿密附近高爾夫球場舉辦的安全峰會，外界預期此行可能涉及台灣外交議題。

▲▼ 宏都拉斯總統卡斯楚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲宏都拉斯前總統卡斯楚選擇與台灣斷交 。（圖／達志影像／美聯社）

智利天主教大學政治學研究所副教授烏蒂內茲（Francisco Urdinez）指出，「宏都拉斯可能是全球目前最有可能與台灣恢復外交關係的國家」，並強調阿斯夫拉在競選期間就提出此主張，他上任不久即在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普會面，副總統也證實政府有此意向。

但烏蒂內茲也提醒，事情並非那麼簡單，因為自2023年起，宏都拉斯已與中國簽署逾10項協議。

報導指出，對於宏都拉斯可能轉向，中國與台灣均以外交辭令回應。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，宏都拉斯與中國建交以來，在經貿及基礎建設等領域取得豐碩合作成果。台灣則表態，將秉持「開放、務實、不預設前提」的態度，持續推動雙方關係發展。宏都拉斯政府未回應置評。

拉丁美洲與台灣的邦交狀況，也被視為全球兩大經濟體影響力消長的指標。美國雖未與台灣建立正式外交關係，但承諾協助台灣維持邦交國，其中12個邦交國中有7個位於拉丁美洲，包括瓜地馬拉、巴拉圭以及5個加勒比海國家。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問瓜地馬拉時，也肯定該國堅持與台灣維持邦交。

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（資料照／路透）

阿瑪多指出，斷交後至少95家蝦場與1家加工廠倒閉，超過2萬5000個工作機會消失，造成數百萬美元外匯損失，「大多數公司在2024年關閉，因為中國市場對我們並不具競爭力。」他希望阿斯夫拉能重新與台灣建交，造福仍在營運的330家蝦農企業，「恢復與台灣的關係，不是為了拿回已經失去的，而是要重新開始，重振產業、創造就業與外匯。」

對新總統阿斯夫拉而言，局勢更為複雜，中國已在宏都拉斯投資數億美元。智庫大西洋理事會拉美中心資深研究員密蘭-梅西亞（Enrique Millan-Mejia）指出，宏都拉斯或可賦予台灣「特殊地位」，並退出北京主導的「一帶一路」倡議，但政治與經濟風險仍高。

烏蒂內茲則認為，阿斯夫拉此舉主要是為了贏得美國支持，而非單純回應台灣需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

習近平恐要求川普「限制對台軍售、反台獨」！前AIT主席示警

巴西重機網美身亡！父路過「目睹愛女車禍現場」　崩潰舉槍輕生

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

加拿大總理鬆口　不排除參與中東戰爭的可能性

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

習近平恐要求川普「限制對台軍售、反台獨」！前AIT主席示警

巴西重機網美身亡！父路過「目睹愛女車禍現場」　崩潰舉槍輕生

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

土耳其遭伊朗報復　美國務卿盧比歐警告：攻擊北約「不可原諒」

美太空部隊立功！2大武器「搶先摧毀伊朗飛彈」　網戰癱瘓雷達網

差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

加拿大總理鬆口　不排除參與中東戰爭的可能性

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

國際熱門新聞

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

杜拜地標遭炸！母女砸164萬囤12張機票逃難

伊朗最新型軍艦被美擊沉　找到87具遺體

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

美衛星照證實！卡達「鋪路爪」、2套薩德遭炸　美軍損失逾630億

以軍再打1至2週！紐時揭伊朗戰後求和密訊

二皇子穆吉塔巴將掌權　身家數十億曝光

以色列證實　首遭伊朗、真主黨協同攻擊

盧比歐曾獲金色「中正劍」　放話：讓蔣出場

川普笑到最後！　美軍擊殺密謀暗殺川普秘密部隊首腦

台灣球迷嗨翻！東京巨蛋「吹起小號」撼日媒

更多熱門

相關新聞

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

美國眾議員蒂芙尼（Tom Tiffany）與奧格爾斯（Andy Ogles），聯名致函祝賀宏都拉斯總統阿斯弗拉（Nasry Asfura）贏得選舉，並在信中呼籲，強烈支持他所提出恢復與台灣恢復邦交關係的期望；他們也贊同阿斯弗拉先前的觀點，認為整個區域跟台灣合作，比跟中國合作「好100倍」。

宏都拉斯副總統表態逐步與台復交　外交部：不預設前提

宏都拉斯副總統表態逐步與台復交　外交部：不預設前提

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

川普會晤宏都拉斯親台派總統　燦笑合影

川普會晤宏都拉斯親台派總統　燦笑合影

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統　川普拉丁美洲添盟友

關鍵字：

宏都拉斯白蝦斷交

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

最情緒化星座Top 3！

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面