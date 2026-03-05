獨／台人困卡達「跋涉12hrs」終於能回家　全累翻：像難民逃難

▲受困卡達的台灣民眾終於能回家。（圖／吳先生授權提供，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

中東戰火升溫導致多國空域關閉，不少旅客被迫滯留當地。有台灣民眾日前向媒體透露，受困卡達多日卻難以返台，只能自行組成「自救會」。最新消息指出，一行約25名台灣人已自費包車離開卡達，歷經約12小時長途跋涉，順利抵達沙烏地阿拉伯利雅德機場。

受困在卡達的台灣民眾透露，他們一行人於3月4日當地時間下午4點左右，自費搭乘大型巴士，從卡達出發前往沙烏地阿拉伯利雅德機場，希望能從當地轉機離開中東。「我們台灣人受困在中東卡達的自救會成員，大約25人順利搭上大型巴士，前往沙烏地阿拉伯的利雅德機場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

彷彿逃難電影！感謝沙烏地阿拉伯駐台辦事處

這趟跨境移動並不輕鬆。團員表示，整段車程花了將近12個小時，直到3月5日清晨4點才終於抵達目的地，「舟車勞頓整整12個小時，全車的人員都累翻了，搞得像電影情節的難民逃難似的。」長時間奔波，也讓大家身心俱疲，但抵達沙國後終於鬆了一口氣。

抵達利雅德機場時，沙烏地阿拉伯駐台辦事處的官員與代表早已在現場等候接應，還準備好熱食與飲料迎接這批台灣旅客。團員表示，對方不僅親切關心大家的狀況，也協助安排後續住宿，「熱情的接待我們，噓寒問暖還準備一人一袋熱食飲料，親切的詢問我們的食宿和後續安排。」

最後，相關人員也協助將旅客一一接送到下榻飯店休息，結束這段跨國奔波的驚險旅程。團員透露，這幾天大家陸續「搶」到稀有的機票，預計會先從沙烏地阿拉伯飛往菲律賓馬尼拉，再轉機回到台灣。他們也感嘆，這段突如其來的中東逃難記憶深刻，但隨著航班逐漸安排完成，「一段奇幻旅程，終於要平安落幕了。」

杜哈爆炸聲不斷！包車加機票花3萬買回家路

回顧返家路，團員吳先生一開始向《ETtoday新聞雲》記者表示，二月中旬他與朋友前往非洲登山，回程轉機至卡達杜哈時，正巧碰上戰火，由於卡達機場全面關閉，一行人被迫滯留。他心有餘悸地描述，當地從白天到深夜爆炸聲不斷，防空警報頻傳，手機幾乎被國家級警報訊息洗版，所有人也被困在飯店內，無法外出。

吳先生透露，開戰後，飯店內其他國籍的旅客，如歐美人士與中國人，早在前幾天就已果斷聯繫包車撤離，「我們昨晚洽談四家旅行社和包車業者，1人的行情約美金250-300元，後來談妥1人美金260元（台幣約8258元），包車前往沙國的機場，今日下午出發。」

吳先生也透露，他們有成功搶到從沙國飛往馬尼拉的單程機票，每張票價約台幣2萬多元，儘管路途遙遠且充滿變數，「只想盡快回到台灣。」而這趟回家路，包車費加上機票，一共花費約3萬元。