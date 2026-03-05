澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續延燒，烏克蘭總統澤倫斯基4日要求政府制定計畫，以支援遭伊朗無人機與飛彈攻擊的波斯灣國家。由於俄羅斯長期使用伊朗製見證者（Shahed）無人機攻擊烏克蘭，基輔當局認為烏軍具備實戰經驗，能協助盟友防禦，澤倫斯基稱，烏軍具備必要能力，「我們準備好協助保護生命、保護平民」。

多國面臨無人機威脅 烏克蘭出手了

基輔獨立報報導，中東情勢自2月28日美以聯合打擊伊朗之後急劇惡化，伊朗對以色列與多個中東國家發動反擊，發射超過800枚飛彈及1400架無人機。根據中東多國的說法，伊朗使用的無人機為見證者攻擊無人機，而這也是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來廣泛使用的同系列無人機。

澤倫斯基直言，他已與阿拉伯聯合大公國、卡達、約旦、巴林等國通話，正準備和科威特進行會談，「他們都面臨嚴重威脅，也公開談到伊朗的攻擊無人機。也就是那些攻擊我們城市鄉村、襲擊我們烏克蘭基礎設施的見證者無人機。」

澤倫斯基透露，烏軍具備必要能力，「烏克蘭專家將實地作業，團隊已在洽談中，我們準備好協助保護生命、保護平民」，已指示外交部長、情報機構、國防部長等制定支援夥伴國的方案，並以不損害烏克蘭本土防禦的方式提供援助。

美伊開戰 阻礙俄烏和談

然而這場中東危機已直接衝擊俄烏戰爭和平談判，烏克蘭、俄羅斯、美國之間的三方和談被迫停擺。澤倫斯基指出，儘管持續與美國保持聯繫，但受限當前伊朗情勢，三方會議所需的必要訊號尚未出現。

澤倫斯基強調，烏克蘭已做好相關準備，一旦安全情勢與政治環境允許，三方外交工作就會重啟恢復。