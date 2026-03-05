北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

記者廖翊慈／綜合報導

北京4日至5日迎來一場覆蓋全城的春雪，雪花落入紫禁城後，紅牆金瓦與皚皚白雪交織成一幅極具東方韻味的冬日畫卷。紅與白的強烈對比讓整座宮城宛如披上一層銀裝，飛簷、宮牆與石階在雪霧中層層延展，不少網友形容「像穿越回古代」，吸引不少攝影愛好者前去打卡。

▲故宮春雪。（圖／翻攝自微博，下同）

據《北京日報》報導，這場春雪讓故宮再度成為焦點。朱紅宮牆在白雪映襯下顯得格外溫潤，金色琉璃瓦覆上一層薄雪，屋脊輪廓更加清晰，遠望宛如一幅水墨畫；午門、太和殿廣場以及金水橋一帶被積雪覆蓋後，呈現出「銀裝素裹」的景象，紅牆、白雪與古建築線條交織，形成極具辨識度的古都美學。

尤其在夜間降雪時，宮燈與地面積雪互相映照，柔和光影灑落在宮殿屋脊與漢白玉石階上，讓整座宮城更顯莊嚴與靜謐。許多遊客與攝影愛好者形容，雪落紫禁城時，宛如「紅牆映雪、金瓦覆銀」，每一處屋檐與宮門都像從歷史長卷中走出來的畫面。

不少攝影玩家表示，拍攝故宮雪景的最佳時段通常是清晨開門後的6時至8時，清晨人潮較少，積雪完整，加上晨光與霧氣交織，宮牆與殿宇在薄霧中若隱若現，更具古意。由於雪景極受歡迎，門票需提前3天預約，熱門時段往往一開放便被搶光。

氣象部門表示，3月5日北京仍持續降雪。北京市氣象台當日清晨發布預報稱，白天陰有小雪或零星小雪並伴隨霧氣，偏東風2至3級，最高氣溫約2℃；夜間轉為多雲到晴，最低氣溫降至-6℃。

目前北京仍發布道路結冰黃色與大霧黃色預警。氣象部門提醒，由於能見度較低，部分路段出現積雪與結冰情況，民眾外出需注意保暖與交通安全。