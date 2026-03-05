　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

記者廖翊慈／綜合報導

北京4日至5日迎來一場覆蓋全城的春雪，雪花落入紫禁城後，紅牆金瓦與皚皚白雪交織成一幅極具東方韻味的冬日畫卷。紅與白的強烈對比讓整座宮城宛如披上一層銀裝，飛簷、宮牆與石階在雪霧中層層延展，不少網友形容「像穿越回古代」，吸引不少攝影愛好者前去打卡。

▲故宮春雪。（圖／翻攝自微博，下同）

▲故宮春雪。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，這場春雪讓故宮再度成為焦點。朱紅宮牆在白雪映襯下顯得格外溫潤，金色琉璃瓦覆上一層薄雪，屋脊輪廓更加清晰，遠望宛如一幅水墨畫；午門、太和殿廣場以及金水橋一帶被積雪覆蓋後，呈現出「銀裝素裹」的景象，紅牆、白雪與古建築線條交織，形成極具辨識度的古都美學。

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

尤其在夜間降雪時，宮燈與地面積雪互相映照，柔和光影灑落在宮殿屋脊與漢白玉石階上，讓整座宮城更顯莊嚴與靜謐。許多遊客與攝影愛好者形容，雪落紫禁城時，宛如「紅牆映雪、金瓦覆銀」，每一處屋檐與宮門都像從歷史長卷中走出來的畫面。

不少攝影玩家表示，拍攝故宮雪景的最佳時段通常是清晨開門後的6時至8時，清晨人潮較少，積雪完整，加上晨光與霧氣交織，宮牆與殿宇在薄霧中若隱若現，更具古意。由於雪景極受歡迎，門票需提前3天預約，熱門時段往往一開放便被搶光。

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼故宮春雪。（圖／翻攝自微博）

氣象部門表示，3月5日北京仍持續降雪。北京市氣象台當日清晨發布預報稱，白天陰有小雪或零星小雪並伴隨霧氣，偏東風2至3級，最高氣溫約2℃；夜間轉為多雲到晴，最低氣溫降至-6℃。

目前北京仍發布道路結冰黃色與大霧黃色預警。氣象部門提醒，由於能見度較低，部分路段出現積雪與結冰情況，民眾外出需注意保暖與交通安全。

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

砸傷陳傑憲被出征！「澳投手急關IG」
蔡瑞雪「雪地親密片」瘋傳！　揭真實男旅伴發聲
夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！　大尺度私照震撼全網
日本Netflix轉播WBC　「陳傑憲介紹詞」全看笑：文案是
明對決山本由伸！　張育成：掌握失投球紮實擊出去
宋晟睿超狂滑接！　神級守備登上WBC官方

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

北京故宮下初雪！陸劇男神「獨自拿單眼狂拍」

北京故宮下初雪！陸劇男神「獨自拿單眼狂拍」

大陸北京昨日下初雪，北京故宮（紫禁城）雪景立即成為遊客打卡朝聖地，不料竟巧遇男神！演出《國色芳華》的陸劇男神李現，私下熱愛拍照，就在北京故宮下初雪這天，被遊客發現一個人拿著單眼相機在拍照，隨後多張「目擊偶遇照」立即在陸網瘋傳。

北京故宮深信「台灣文物會回歸」　蕭宗煌：聽聽就好

北京故宮深信「台灣文物會回歸」　蕭宗煌：聽聽就好

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

北京故宮北京春雪紫禁城北京雪景

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

