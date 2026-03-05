免費拍Cos照！色影師9年性侵29少女　存6817部變態淫片判21年

▲Cosplay攝影師承租的攝影棚曝光，紅圈處疑為SM用具。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林一名29歲兼職Cosplay外拍攝影師吳承諺，長期以「免費或互惠拍攝」為誘因，誘騙未成年少女拍照後再伸狼爪性侵，警方搜索其住處後更查獲多達6817部性影像，清查後確認至少有29名少女受害。案件經偵查起訴後，法院審理認定吳男涉及加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌等56罪，合併判處應執行有期徒刑21年。

回顧案件，警方2024年11月4日晚間接獲報案，指一名13歲少女與吳男相約免費拍照，卻在拍攝過程中遭對方性侵。警方循線持搜索票前往吳男住處搜索，查扣電腦主機1部、行動硬碟3台、單眼相機1台、記憶卡1張及手機1支，經數位鑑識後發現吳男依拍攝對象及日期整理出944個資料夾，其中436個資料夾存放與年輕女性性交或猥褻影像，總數高達6817部。檢警透過人臉辨識比對後，確認至少有29名少女受害。

▲警方在吳男（紅圈處）的電腦裡搜出多達6817部性影像，大部分為未成年少女。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢警進一步調查發現，吳男自2016年至2024年間，透過社群媒體、交友軟體或Cosplay攝影活動認識未成年少女，並以「互惠拍攝」或付費拍攝為誘因，邀約少女到景區、攝影棚、旅館或其台南住處拍攝，過程中再以利誘、勸說甚至違反意願的方式拍攝性影像，並對被害人實施強制性交或猥褻行為，累計對29名少女犯下至少54次性侵與猥褻。

法院審理後認定，吳男共涉及56項犯罪事實，受害人數眾多且多為未成年少女，被告長期利用攝影師身分接近被害人，為滿足私慾持續犯案多年，對被害人身心造成難以抹滅的傷害，也對社會治安造成重大危害。法官因此認定其犯罪情節重大，依法合併定應執行刑為21年有期徒刑。