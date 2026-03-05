　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼老翁獨自出門散步摔傷，徬徨無助在路邊，熱心民眾報警求援，逐戶訪查後才將老翁送回家團聚。（圖／記者李陳信得翻攝，下同

記者李陳信得／台中報導

台中市一名91歲賴姓老翁昨(5)日傍晚獨自拄著拐杖外出散步，行經東勢區上城街時，疑因體力不支不慎跌倒，所幸路過民眾發現後立即上前協助並報警處理，警民攜手合作，順利協助老翁平安返家。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

昨（4）日下午16時許，東勢分局茅埔派出所接獲報案，稱上城街有一名老翁跌倒需要協助。副所長洪存孝、警員張國昌立即趕赴現場。警方到場時，熱心民眾已先行將老翁攙扶至路旁椅子休息。老翁神情徬徨，身旁放著拐杖，疑似因體力透支跌倒，經檢視所幸無明顯外傷。惟老翁身上未攜帶任何證件，亦無法清楚表達姓名、住址及家屬聯絡方式，員警研判老翁年事已高且徒步外出，應居住於附近，遂逐一查訪周邊住戶與店家。經耐心詢問，終於有店家認出老翁身分，並表示其家中僅有行動不便的妻子在家，無法外出接回。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

警方隨即小心攙扶老翁上巡邏車，親自護送返家，並確認交由家屬妥善照顧後才安心離去。家屬見老翁平安無恙，對熱心報案民眾與警方即時伸出援手表達由衷感謝。

東勢警分局表示，高齡長者外出時，容易因重心不穩、地面濕滑或身體不適而發生跌倒意外。若遇類似情況，民眾可立即撥打110報案或通知救護單位，由警方協助查證身分並即時聯繫家屬。同時也提醒家中有年邁長輩的家庭，平日應多加關心其外出安全，如有迷途或走失風險，建議隨身攜帶身分證件或配戴愛心手鍊，並盡量避免單獨外出，以降低意外發生風險。東勢警分局強調，警方除維護治安與交通外，也將持續秉持「視民如親」精神，守護轄區長者安全，打造更安心、溫暖的生活環境。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹網紅25歲停經！突發肛裂就醫　直播爆哭
差2分鐘！伊朗戰機突襲美國中東最大基地　卡達F-15升空擊落
東京巨蛋變台灣主場！澳洲教頭：慶幸得分即時壓制「噪音」
快訊／陳傑憲骨裂！　正前往醫院進一步檢查
日網震驚！中華隊首戰遭完封　球迷驚呼：太意外了
打線遭左投完全封鎖吞敗！　曾總：明戰日本全力以赴
曾豪駒自責：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

驚蟄鳥獸出沒增風險 台電金門動員54人強化電網　防停電提前出擊

9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

花蓮港務分公司設置電動汽車充電站　多種充電功率即日啟用

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

La glow天鵝頸緻霜科研成分升級 女神高敏敏：配方有感、體驗愉悅

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

NONO涉性侵揉胸2女！今「黑白配」3度現身　默默走進法庭

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動

大車「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車慘成鐵餅　通勤業務員慘死

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

驚蟄鳥獸出沒增風險 台電金門動員54人強化電網　防停電提前出擊

9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

花蓮港務分公司設置電動汽車充電站　多種充電功率即日啟用

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

七堵婦突昏倒路旁「額頭擦傷」　基隆警即刻伸援送醫救治

7旬婦萬巒街頭迷路　屏東警接「關鍵來電」助她平安返家

手術後記憶減退誤！屏東男誤認電動車被偷　枋寮鷹眼警找到了

台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　強化電網安全看得見

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場！憑發票換樹苗　限量5000株

把東京巨蛋變圖書館！大聯盟狀元郎開轟嚇到：怎麼突然安靜

AI科技領航生活素養扎根　黃偉哲宣布台南教育新藍圖

陸經濟增長目標4.5%-5%　「區間式」為不確定因素留空間

風槍抵肛門灌氣！害同事大腸破裂「輸尿管受損」　白目男判刑6月

澤倫斯基指示支援中東！曾被伊朗無人機狂轟　輸出實戰經驗

北京春雪降臨！「紫禁城」一夜變銀色畫卷　攝影迷清晨搶拍

快訊／新北國王拚了！　簽下伊朗男籃最強後衛西納出征東超季後賽

千萬流量女星「3年狂接500場演出」根本招財貓　開唱還被紅包狂砸

宏都拉斯蝦農盼重啟對台關係　中國合作「未達預期」引反彈

行政單位對李貞秀提當選無效之訴？　行政院：僅選委會可以

地方熱門新聞

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

暨大櫻花季強打熱帶雨林植物展

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

金氏紀錄「百足真人」蕭壠香科蜈蚣陣開館108神童登場

番路農會農民節表揚24位傑出青農

林保署南投分署備9000株樹苗憑發票換取

記憶混亂誤認失竊　枋警地毯式搜尋助尋回愛車

南投縣打造16處量測站+五合一設備+LINE服務健康平台

七堵婦突昏倒路旁額頭擦傷　基隆警即刻伸援送醫

陳嘉祥接任南投縣政府人事處長

台中數位局攜手群聯電子打造落地型AI客服

更多熱門

關鍵字：

老翁，散步，摔傷，無助，暖警，返家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣首戰0比3不敵澳洲

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲了！切割那個凱文

李灝宇確定辭退經典賽　張政禹遞補

AV女優逛迪士尼被認出！男喊一句讓她氣炸

夜市超凶糖葫蘆正妹神到了！超狂背景曝光

最情緒化星座Top 3！

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

中華隊先發打線曝光！網沒看到這2人疑惑了

中華隊證實陳傑憲左手挨觸身球骨裂

快訊／中華隊戰澳洲先發打線出爐！林子偉先發

曾總自責吞敗　徐若熙投4局原因曝光

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」

更多

最夯影音

更多
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍
盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

盧比歐引用冷戰術語！　突喊「讓蔣介石出場」

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

美潛艦魚雷擊沉伊朗軍艦！　防長嗆：二戰後首度對敵下手

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」　當場無呼吸心跳

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

被打國家再+1　土耳其證實：擊落1枚伊朗彈道飛彈

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面