9旬翁散步摔傷無助路旁徬徨　台中暖警逐戶查訪護返家

▲▼老翁獨自出門散步摔傷，徬徨無助在路邊，熱心民眾報警求援，逐戶訪查後才將老翁送回家團聚。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名91歲賴姓老翁昨(5)日傍晚獨自拄著拐杖外出散步，行經東勢區上城街時，疑因體力不支不慎跌倒，所幸路過民眾發現後立即上前協助並報警處理，警民攜手合作，順利協助老翁平安返家。

昨（4）日下午16時許，東勢分局茅埔派出所接獲報案，稱上城街有一名老翁跌倒需要協助。副所長洪存孝、警員張國昌立即趕赴現場。警方到場時，熱心民眾已先行將老翁攙扶至路旁椅子休息。老翁神情徬徨，身旁放著拐杖，疑似因體力透支跌倒，經檢視所幸無明顯外傷。惟老翁身上未攜帶任何證件，亦無法清楚表達姓名、住址及家屬聯絡方式，員警研判老翁年事已高且徒步外出，應居住於附近，遂逐一查訪周邊住戶與店家。經耐心詢問，終於有店家認出老翁身分，並表示其家中僅有行動不便的妻子在家，無法外出接回。

警方隨即小心攙扶老翁上巡邏車，親自護送返家，並確認交由家屬妥善照顧後才安心離去。家屬見老翁平安無恙，對熱心報案民眾與警方即時伸出援手表達由衷感謝。

東勢警分局表示，高齡長者外出時，容易因重心不穩、地面濕滑或身體不適而發生跌倒意外。若遇類似情況，民眾可立即撥打110報案或通知救護單位，由警方協助查證身分並即時聯繫家屬。同時也提醒家中有年邁長輩的家庭，平日應多加關心其外出安全，如有迷途或走失風險，建議隨身攜帶身分證件或配戴愛心手鍊，並盡量避免單獨外出，以降低意外發生風險。東勢警分局強調，警方除維護治安與交通外，也將持續秉持「視民如親」精神，守護轄區長者安全，打造更安心、溫暖的生活環境。